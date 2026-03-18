Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Sprzedał mieszkanie zmarłej i musi się z tego rozliczyć

Jeden ze spadkobierców może dochodzić swego udziału w majątku po zmarłym od jego dłużnika, nie czekając na podział spadku.

Publikacja: 18.03.2026 14:15

Brat zmarłej sprzedał jej mieszkanie, lecz nie oddał pieniędzy jej dzieciom

Foto: Adobe Stock

Marek Domagalski

Kwestia ta wynikła w sprawie, w której sąd rejonowy ustalił, że matka powoda, mieszkająca w USA, ciężko chorując i licząc się z nieodległą śmiercią, postanowiła sprzedać swe mieszkanie w Stanach Zjednoczonych i wrócić do Polski. W tym celu udzieliła swojemu bratu, mieszkającemu również w USA, pełnomocnictwa do sprzedaży jej mieszkania, po czym wróciła do Polski, gdzie cztery miesiące później zmarła. Spadek po niej nabyła trójka jej dzieci w równych częściach.

Czytaj więcej

Mieszkanie sprzedane, nabycie spadku i pozew o pieniądze

Brat zmarłej sprzedał jej mieszkanie jeszcze na miesiąc przed jej śmiercią za 52 tys. dolarów, z czego po odliczeniu kosztów związanych ze sprzedażą zostało 44 tys. dolarów. Sąd we wcześniejszym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku ceny uzyskanej ze sprzedaży mieszkania nie uwzględnił jako składnika majątku po zmarłej.

Jeden ze spadkobierców (syn zmarłej) pozwał więc brata matki (który sprzedał mieszkanie) o zapłatę 1/3 uzyskanej przez niego ceny. Sąd Rejonowy zasądził mu żądane 14,6 tys. dolarów, a Sąd Okręgowy w Rzeszowie utrzymał wyrok, oddalając apelację brata zmarłej. SO stwierdził, że ów brat nie wykazał, jak twierdził, aby udzielił siostrze pożyczki, a tym samym musi rozliczyć się ze spadkobiercą z ceny uzyskanej ze sprzedaży mieszkania.

Czytaj więcej

Reklama
Reklama

Brat zmarłej nie zgodził się z wyrokiem i poskarżył się do Sądu Najwyższego

Brat zmarłej odwołał się jednak do SN, zarzucając w skardze kasacyjnej sądom niższej instancji, że z powodu powagi rzeczy osądzonej i orzeczenia sądu o nabyciu spadku (że ta wierzytelność do spadku nie należy) nie musi rozliczać się z tytułu sprzedaży mieszkania. Pozwany kwestionował też legitymację powoda do wytoczenia takiej sprawy, twierdząc, że wierzytelność o pieniądze za mieszkanie, wchodząca w skład spadku, jest niepodzielna, więc nie może on żądać jej części.

Sąd Najwyższy nie podzielił zarzutów. Wskazał, że postanowienia co do istoty sprawy w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku mają powagę rzeczy osądzonej tylko między uczestnikami tego postępowania oraz osobami, które winny być jego uczestnikami, a których nie wezwano do udziału w sprawie. Skarżący nie był zaś uczestnikiem tego postępowania i prawidłowo nie został wezwany do udziału. Sąd w sprawie o wierzytelność spadkową nie może też kwestionować przysługiwania jej spadkobiercy legitymującemu się prawomocnym postanowieniem o nabyciu spadku. SN nie przekonał też argument pozwanego, że wyegzekwowanie swoich części tylko przez niektórych spadkobierców może utrudnić sprawiedliwy dział spadku.

Czytaj więcej

Dzielenie spadku może trwać długo 

– Dzieląc spadek, sąd orzeka według stanu rzeczy w chwili zamknięcia rozprawy i ma możliwość uwzględnienia, co poszczególni spadkobiercy już uzyskali ze spadku. Natomiast uznanie, mimo braku podstawy prawnej, wierzytelności spadkowych za niepodzielne może prowadzić do nadużyć, gdyż postępowania o dział spadku bywają długie. W tym czasie brak zgody jednego ze spadkobierców może uniemożliwić dochodzenie wierzytelności, a dłużnik spadkodawcy może działać w porozumieniu z tym jednym spadkobiercą – wskazał w konkluzji sędzia Dariusz Pawłyszcze.

Sygnatura akt I CSK 2898/25

Opinia dla „Rzeczpospolitej”

prof. Bogudar Kardasiewicz, radca prawny

Postanowienie SN jest ze wszech miar ciekawe i trafne, tym bardziej że dotyka jednej z najbardziej spornych kwestii w prawie spadkowym. Warto natomiast polemizować z nawiązaniem w uzasadnieniu orzeczenia do mniejszościowego nurtu orzecznictwa i doktryny, stosownie do którego wierzytelność spadkowa z mocy samego prawa ulega podziałowi pomiędzy spadkobierców. Jak wolno sądzić, o wiele lepsze rezultaty daje konsekwentne przyjęcie, że do wierzytelności takiej stosuje się przepisy o zniesieniu współwłasności, co pozwala każdemu ze spadkobierców dochodzić jej w całości od dłużnika i to nawet przed działem spadku (art. 1035 w zw. z art. 209 kodeksu cywilnego).

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

TK pyta prezydenta o ślubowanie nowych sędziów. Jest konkretna data
Sądy i trybunały
TK pyta prezydenta o ślubowanie nowych sędziów. Jest konkretna data
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Materiał Promocyjny
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
Od 17 marca spadkobiercy zyskają możliwość elektronicznego złożenia wniosku o wpis do księgi wieczys
Spadki i darowizny
Od 17 marca ważne zmiany dla spadkobierców. Te formalności załatwią u notariusza
Schrony, choć powszechnie mówi się tak o wszystkich miejscach, w których można się ukryć, są konstru
Prawo dla Ciebie
Wiceszef MSWiA: Schrony są ważne, ale drogie. Trzeba dobrze przygotować ewakuację
Małgorzata Manowska, I prezes SN
Sądy i trybunały
Wezwali przewodniczącą Trybunału Stanu pod rygorem kary. Oto odpowiedź Manowskiej
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama