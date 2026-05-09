To sedno piątkowej uchwały Sądu Najwyższego.

Kwestia ta wyniknęła w sprawie, w której współwłaścicielka 1/2 działki w Warszawie z małym budynkiem mieszkalnym, którą otrzymała w darowiźnie od matki, kilka miesięcy później pozwała posiadaczy tej posesji (babcię, jej córkę i zięcia oraz wnuczkę) za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Powódka domagała się opuszczenia przez posiadaczy nieruchomości w związku z zakończeniem długoletniej dzierżawy i zażądała wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z tej działki.

Czytaj więcej

Ustalenie miedzy: ewidencja geodezyjna kontra płot. Co orzekł SN?
Nieruchomości
Ustalenie miedzy: ewidencja geodezyjna kontra płot. Co orzekł SN?

Sąd przyznał 56 tys. zł za bezumowne korzystanie z działki

Powódka wskazywała, że odpowiedzialność pozwanych jest solidarna, a dokładniej in solidum, nazywana też „solidarnością nieprawidłową”, co do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Powódka wskazywała, że pozwani nie opuścili działki, płacą opłaty za wodę i prąd oraz podatek, a właścicielce nie przekazują żadnego wynagrodzenia.

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga uznał, że posiadali oni tę działkę w złej wierze (czyli wiedzą, że nie mają do tego prawa) i odpowiadają solidarnie za wypłatę właścicielce wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z działki (na podstawie art. 225 w zw. z art. 224 par. 2 kodeksu cywilnego). Za bezumowne korzystanie z działki SO zasądził 56 tys. zł.

Od kogo domagać się całej należności za bezprawne korzystanie z nieruchomości

Sąd Apelacyjny w Warszawie (sędzia Edyta Jefimko) powziął jednak wątpliwości, które zawarł w pytaniu prawnym do SN:

– Czy zobowiązanie posiadaczy zależnych w złej wierze do zapłaty właścicielowi, na podstawie art. 224 par. 2 k.c. w zw. z art. 225 k.c. i art. 230 k.c., wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy jest zobowiązaniem in solidum, czy też podzielnym (pro rata parte)?

SA wskazał, że odpowiedzialność in solidum ma zastosowanie, gdy jest jeden wierzyciel i kilku dłużników odpowiedzialnych za spełnienie tego samego rodzajowo świadczenia, a wykonanie tego świadczenia przez jednego dłużnika zwalnia pozostałych, gdy np. jedna osoba odpowiada za kradzież maszyny, a strażnik za niestaranne jej pilnowanie. Z kolei przyjęcie, że zapłata wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy jest zobowiązaniem podzielnym, jest wygodne dla dłużników, gdyż odpowiadają tylko za swoją część długu, ale ryzykowne dla wierzyciela, gdyż musiałby on prowadzić procesy przeciwko kilku dłużnikom, a niektórzy mogą być np. niewypłacalni.

Czytaj więcej

Sąd Najwyższy powiedział, co trzeba zrobić, żeby zasiedzieć działkę sąsiada
Nieruchomości
Sąd Najwyższy powiedział, co trzeba zrobić, żeby zasiedzieć działkę sąsiada

Sąd Najwyższy uznał, że odpowiedzialność za bezumowne korzystanie z działki jest solidarna

SN podjął uchwałę, że zobowiązanie posiadaczy zależnych w złej wierze do zapłaty właścicielowi wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy jest zobowiązaniem in solidum. A uzasadnienie sędziego Karola Weitza było krótkie: odpowiedzialność in solidum jest korzystniejsza dla właściciela.

Zobowiązanie in solidum zbliżone jest do solidarnego, co oznacza, że właściciel może pozwać jednego z kilku dłużników, zwykle tego zamożniejszego, i ściągnąć z niego cały dług wszystkich.

Sygnatura akt III CZP 43/224

Opinia dla „Rzeczpospolitej”

Stefan Jacyno, adwokat, kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Z punktu widzenia właściciela nie ma różnicy, czy jego nieruchomość zajmuje jedna, czy wiele osób – właściciel zostaje po prostu pozbawiony możliwości korzystania z niej. A ten, kto dopuszcza się bezprawia, powinien liczyć się z pełną odpowiedzialnością za zajęcie cudzej własności i fakt, że czyni to wspólnie z innymi osobami, nie umniejsza jego odpowiedzialności. Słusznie zatem właściciel może żądać całego wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy od każdego z naruszycieli, bez żmudnego ustalania, który z nich i w jakim zakresie korzysta z jego nieruchomości. Z drugiej strony, wynagrodzenie przysługuje za nieruchomość, a nie za liczbę osób z niej bezprawnie korzystających, dlatego gdy właściciel wynagrodzenie wyegzekwuje, naruszyciele mogą się między sobą rozliczyć. Ale niech to będzie ich kłopotem, niech to oni się spierają, który z nich i w jakim zakresie z cudzej własności korzystał.