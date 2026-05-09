Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus poinformował w sobotę, że przybył do Hiszpanii i ma zamiar dołączyć do przedstawicieli tamtejszych władz, by nadzorować zejście na ląd pasażerów i załogi statku wycieczkowego MV Hondius, na którym wykryto ognisko hantawirusa.

Do tej pory troje pasażerów statku – małżeństwo z Holandii oraz obywatelka Niemiec – zmarło, a u kolejnych wystąpiły objawy choroby. U części osób potwierdzono obecność wirusa Andes, jedynego z rodziny hantawirusów, który może być przenoszony z człowieka na człowieka, co wywołało niepokój na całym świecie.

Andes (ANDV) to gatunek orthohantawirusa, który występuje głównie w Ameryce Południowej, przede wszystkim w Argentynie i Chile i może wywoływać hantawirusowy zespół płucny (HPS), który może okazać się śmiertelny.

Statek MV Hondius, który 1 kwietnia wypłynął z portu Ushuaia w południowej Argentynie, ma zjawić się na Teneryfie w niedzielę 10 maja. Na pokładzie pływającej pod holenderską banderą jednostki jest ok. 150 osób, w tym jeden Polak – kapitan. Pasażerowie płacili za wycieczkę od 14 do 22 tys. euro (59-93 tys. zł), trasa obejmowała jedne z najbardziej odległych miejsc na świecie – od Półwyspu Antarktycznego po Tristan da Cunha.

Członkowie hiszpańskiej Guardia Civil (Straży Obywatelskiej) przygotowują się w porcie Granadilla de Abona na Teneryfie na przybycie statku MV Hondius, na którym wykryto hantawirusa Foto: REUTERS/Borja Suarez

Tedros Adhanom Ghebreyesus poinformował, że utrzymuje bezpośredni kontakt z kapitanem statku Janem Dobrogowskim oraz przedstawicielem WHO dr. Freddym Banza-Mutoka, od których dowiedział się, że obecnie na pokładzie nie ma dodatkowych osób, u których byłoby widać objawy hantawirusa. „WHO nadal aktywnie monitoruje sytuację, koordynuje wsparcie i kolejne kroki oraz będzie na bieżąco informować państwa członkowskie i opinię publiczną” – oświadczył Tedros. Podkreślił, że jak dotąd ryzyko dla mieszkańców Wysp Kanaryjskich oraz całego świata pozostaje niskie.

Minister spraw wewnętrznych Hiszpanii Fernando Grande-Marlaska poinformował, że Niemcy, Francja, Holandia, Belgia i Irlandia wyślą samoloty po swych obywateli znajdujących się na pokładzie MV Hondius. Dodał, że po pozostałych obywateli państw Europy dwa samoloty ma wysłać Unia Europejska. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania potwierdziły, że przygotowywane są samoloty oraz plany awaryjne dla osób spoza UE, których kraje nie są w stanie zorganizować transportu lotniczego. Plan zakłada, że pasażerowie będą mogli zabrać ze sobą niezbędne rzeczy, ale pozostały bagaż pozostanie na statku i zostanie przewieziony do Holandii, gdzie zostanie poddany dezynfekcji.

Strój ochronny na oddziale izolacji Szpitala UniwersyteckiegoLa Candelaria w Stganta Cruz na Teneryfie Foto: PAP/EPA/Ramon De La Rocha

Część mieszkańców Teneryfy wyraża zaniepokojenie przybyciem statku, na pokładzie którego stwierdzono ognisko hantawirusa. W piątek przed siedzibą parlamentu w Santa Cruz odbył się protest pracowników portowych, którzy uważają, że przybycie MV Hondius oznacza ryzyko dla ich zdrowia. Hiszpańskie władze zapewniły, że pasażerowie statku nie będą mieli kontaktu z mieszkańcami wyspy, a statek nie zacumuje na Teneryfie, lecz rzuci kotwicę na morzu, zaś podróżni zostaną przetransportowani do portu przemysłowego Granadilla na południu Teneryfy.

W związku z obawami szef Światowej Organizacji Zdrowia zwrócił się do mieszkańców Teneryfy w liście, który opublikował w mediach społecznościowych. Zaznaczył, że w jego opinii taka forma kontaktu jest teraz niezbędna. „Wiem, że są Państwo zaniepokojeni. Wiem, że gdy słyszą Państwo słowa »ognisko choroby« czy »epidemia« i widzą statek zbliżający się do wybrzeża, powracają wspomnienia, z którymi nikt z nas w pełni się nie uporał. Ból roku 2020 pozostaje żywy i nie bagatelizuję go” – napisał Tedros.

„Proszę jednak uważnie mnie wysłuchać: to nie jest kolejny COVID-19. Aktualne zagrożenie dla zdrowia publicznego związane z hantawirusem pozostaje niskie. Moi współpracownicy i ja stwierdziliśmy to jednoznacznie” – dodał. Zaznaczając, że trzy osoby ze statku MV Hondius zmarły, szef WHO zapewnił mieszkańców Teneryfy, że ryzyko dla nich jest niskie. Podkreślił jednocześnie, że na pokładzie nie ma osób z objawami choroby, jest tam natomiast ekspert WHO.

Tedros napisał, że statek z ogniskiem hantawirusa skierowano na Wyspy Kanaryjskie, ponieważ tam był najbliższy port dysponujący odpowiednim zapleczem medycznym dla blisko 150 osób z 23 krajów. „Wirusy nie rozumieją polityki i nie respektują granic. Najlepszą odpornością, jaką mamy, jest solidarność. Teneryfa dziś tę solidarność demonstruje. Kapitan statku, Jan Dobrogowski, załoga oraz firma zarządzająca statkiem wykazali wzorową współpracę w tym bardzo trudnym czasie” – napisał Tedros, dziękując w imieniu pasażerów i ich rodzin mieszkańcom Teneryfy oraz zaangażowanym w sprawę osobom. „Proszę dbać o siebie nawzajem. Proszę zaufać poczynionym przygotowaniom” – zaapelował.

Wycieczkowiec MV Hodius zatrzymał się u wybrzeży Wysp Zielonego Przylądka, a kilka osób zostało ewakuowanych Foto: Tedros Adhanom Ghebreyesus via X/Handout via REUTERS

Tymczasem w Polsce jedna osoba, u której nie stwierdzono żadnych objawów, została objęta nadzorem sanitarnym z powodu możliwego kontaktu z pasażerką MV Hondius – podało RMF FM, zaznaczając, że informacja została potwierdzona w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

Hantawirus jest zazwyczaj przenoszony przez gryzonie, jednak szczep potwierdzony u pasażerów MV Hondius w rzadkich przypadkach może być przenoszony również między ludźmi. Okres inkubacji wirusa w organizmie wynosi od kilku dni do dwóch miesięcy. Najczęściej do zakażeń dochodzi w wyniku kontaktów ze szczurami. Objawy zakażenia to utrzymująca się gorączka, słabość, ból pleców, ból głowy, ból w podbrzuszu, utrata apetytu, wymioty. Po pewnym czasie do objawów mogą dochodzić krwotoki.