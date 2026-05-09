Sieć IKEA, znana z wielkopowierzchniowych sklepów z meblami i wyposażeniem wnętrz, już jakiś czas temu przyjęła nową strategię, stawiając na mniejsze formaty w centrach handlowych i sprzedaż internetową, co jest spowodowane zmieniającymi się zachowaniami konsumentów. Mimo to decyzja, którą podjęła właśnie na swoim rodzimym rynku, wprawiła konsumentów w szok.

Szwedzki gigant meblowy poinformował, że zamknie tam jeden ze swoich dużych sklepów. Chodzi o obiekt zlokalizowany w mieście Borlänge. Decyzja jest przełomowa, ponieważ – jak zauważają szwedzkie media – to pierwszy taki przypadek w ich kraju od ponad czterdziestu lat.

IKEA zamyka wielki sklep w Szwecji. Lokalne władze niezadowolone

Placówka w Borlänge jest stosunkowo nowa – sieć uruchomiła ją w 2013 roku po latach przygotowań i negocjacji z lokalnymi władzami. Od tego czasu stanowiła jednak ważny punkt w mieście dla mieszkańców. Sklep w obecnej formie ma zakończyć działalność do 2027 roku. Jego miejsce zajmie mniejszy obiekt w centrum handlowym Kupolen, który jak tłumaczy sieć, ma być łatwiej dostępny i lepiej dopasowany do potrzeb klientów.

– Borlänge jest ważnym rynkiem dla IKEA i cieszymy się, że będziemy mogli zaoferować klientom sklep zaprojektowany z myślą o przyszłości – skomentował Michael Parker, pełniący obowiązki prezesa IKEA Sverige.

Gigant meblowy nie odniósł się jeszcze do tego, co stanie się z pracownikami ogromnego sklepu w Borlänge. Zatrudnionych jest tam obecnie około 230 osób. Mniejsza lokalizacja najprawdopodobniej oznacza mniej stanowisk i konieczność zwolnień.

Decyzja sieci wywołała niezadowolenie nie tylko konsumentów przyzwyczajonych do zakupów w dużym obiekcie, ale też lokalnych władz. Przedstawiciele Borlänge oznajmili, że informację o planach IKEA otrzymali niedługo przed pojawieniem się publicznego oświadczenia. Gmina podkreśliła, że od dawna angażowała się w budowę i rozwój pokaźnego obiektu handlowego, który miał stworzyć nowe miejsca pracy i pobudzić lokalną gospodarkę.