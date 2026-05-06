Notowania Żabki rozpoczęły środową sesję od wzrostów. Przed południem za akcję trzeba zapłacić 23,7 zł po wzroście o prawie 2 proc. Rada dyrektorów zarekomendowała walnemu zgromadzeniu wypłatę pierwszej w historii Żabki dywidendy. Poinformowano również, że Tomasz Suchański zamierza z dniem 31 grudnia 2026 r. złożyć rezygnację z pełnienia funkcji prezesa. Zastąpi go Tomasz Blicharski.

Jaką dywidendę wypłaci w 2026 r. Żabka

Rada dyrektorów zarekomendowała wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 124,57 mln euro, czyli 0,12 euro na akcję. Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 27 lipca, a jej wypłaty 31 lipca.

Po przeliczeniu na złote, dywidenda ma wynieść odpowiednio łącznie 530,75 mln zł i 0,53 zł na jeden walor. Przy obecnej cenie akcji oznacza to 2,2-proc. stopę dywidendy. Jest niższa niż średnia dla WIG (około 4 proc.), ale wypłacana przez Żabkę kwota i tak zasługuje na uwagę, bo spółka jest nadal na etapie dynamicznego rozwoju swojego biznesu. Na razie nie idzie on jednak w parze ze wzrostem wartości spółki na giełdzie.

Żabka zadebiutowała na GPW jesienią 2024 r., sprzedając akcje w IPO po 21,5 zł. Notowania radzą sobie gorzej niż rynek, poruszając się w trendzie bocznym. Zdaniem analityków akcje Żabki są niedowartościowane, a kurs ma dwucyfrowy potencjał wzrostowy.

Kto będzie nowym prezesem Żabki

Tomasz Suchański zamierza z dniem 31 grudnia 2026 r. złożyć rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Żabki. Funkcję tę od 1 stycznia 2027 r. ma objąć Tomasz Blicharski, obecny dyrektor ds. strategii i rozwoju. Z kolei Suchański będzie kierował radą dyrektorów.

Żabka podkreśla, że zmiany były planowane i gwarantują kontynuację dotychczasowej ścieżki rozwoju, jednocześnie odzwierciedlając rosnące znaczenie długoterminowej strategii w codziennym zarządzaniu firmą.

Zarówno Suchański , jak i Blicharski współpracują w ramach grupy od ponad 10 lat. W tym okresie liczba sklepów wzrosła blisko trzykrotnie, a wartość sprzedaży pięciokrotnie.

– Do końca 2028 roku stawiamy sobie jasno zdefiniowany cel: 16 tysięcy sklepów w Polsce i Rumunii, przy rocznym tempie otwierania ponad 1300 nowych lokalizacji, z zachowaniem dyscypliny kapitałowej i rentowności sieci. W najbliższych latach będziemy koncentrować się na dalszym skalowaniu działalności, podnoszeniu efektywności operacyjnej w istniejących placówkach oraz rozwoju cyfrowego ekosystemu convenience – komentuje Blicharski.

Podczas najbliższego walnego zgromadzenia dojdzie też do zmian w radzie dyrektorów. Krzysztof Krawczyk zakończy sprawowanie mandatu przewodniczącego rady i nie będzie ubiegał się o jego przedłużenie. Do rady dołączy natomiast Krzysztof Aniola jako dyrektor niewykonawczy, powołany na roczną kadencję.