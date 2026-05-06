Akcje Samsung Electronics zyskały podczas środowej sesji aż 14 proc. Kapitalizacja tego koncernu przekroczyła równowartość 1 bln dol. Samsung Electronics stał się więc drugą azjatycką spółką, która osiągnęła taką wartość rynkową. Wcześniej, pod koniec lutego, udało się to tajwańskiemu koncernowi TSMC, produkującemu najnowocześniejsze półprzewodniki.

W środę mocno zyskiwał na giełdzie w Seulu nie tylko Samsung. Akcje południowokoreańskiego giganta chipów SK Hynix drożały o ponad 10 proc. KOSPI, główny indeks giełdy południowokoreańskiej, wzrósł w ciągu sesji o 6,45 proc., po raz pierwszy w historii przekroczył poziom 7000 pkt i ustanowił kolejny rekord. Od początku roku zyskał on już 71 proc., a przez ostatnie 12 miesięcy wzrósł o 187 proc. Środowa sesja była pierwszą po przerwie świątecznej, więc inwestorzy reagowali na opublikowane w zeszłym tygodniu raporty wynikowe, m.in. Samsunga. Ponadto, na nastroje inwestorów pozytywnie wpłynęły nadzieje na deeskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. W nocy z wtorku na środę prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zawiesza „Projekt Wolność” (program zapewniania zbrojnej eskorty statkom przepływającym przez Cieśninę Ormuz), gdyż rozmowy z Iranem są obiecujące.

„Wzajemnie zgodziliśmy się, że podczas gdy blokada pozostanie w pełnej mocy i obowiązuje, »Projekt Wolność« zostanie wstrzymany na krótki okres, aby sprawdzić, czy uda się sfinalizować i podpisać porozumienie” – napisał Trump w swoim poście na Truth Social.

W poniedziałek marynarka wojenna USA rozpoczęła eskortowanie statków handlowych wychodzących ze Strony Ormuz w ramach operacji „Projekt Wolność”. Sekretarz obrony USA Pete Hegseth oświadczył we wtorek, że „dwa amerykańskie statki handlowe wraz z niszczycielami Marynarki Wojennej USA już bezpiecznie przepłynęły przez cieśninę, co pokazuje, że tor wodny jest czysty”.

Dlaczego Samsung tak mocno zyskał?

Rajd akcji Samsung Electronics nastąpił w reakcji na rekordowe wyniki finansowe tego koncernu za pierwszy kwartał, opublikowane w zeszłym tygodniu. Zysk operacyjny Samsung Electronics wzrósł ponad ośmiokrotnie, do równowartości 39,2 mld dol., a przychody osiągnęły rekordowy poziom 91,7 mld dol. Zysk operacyjny za pierwszy kwartał przekroczył także cały zysk operacyjny spółki za rok 2025 który wyniósł 29,9 mld dol.

Wzrosty cen akcji Samsung Electronics były również reakcją na doniesienia agencji Bloomberga, według których Apple prowadził wstępne rozmowy z Samsungiem i Intelem w sprawie produkcji chipów do swoich urządzeń w Stanach Zjednoczonych. Może to oznaczać dywersyfikację dostawców poza wieloletniego partnera – TSMC.

Sprzedaż pamięci high-bandwidth memory (HBM) znacząco zwiększyła rentowność Samsunga, jednak spółka nadal zmaga się z intensywną konkurencją po utracie początkowej przewagi na rynku HBM na rzecz rywala – SK Hynix. Samsung pracuje nad zmniejszeniem dystansu do SK Hynix w dynamicznie rosnącym segmencie pamięci dla sztucznej inteligencji. W lutym spółka poinformowała, że jako pierwsza na świecie rozpoczęła masową produkcję chipów HBM4 i dostawy do klientów.

HBM4 to szósta i najnowsza generacja technologii pamięci o wysokiej przepustowości. Układy te mają odegrać kluczową rolę w nadchodzącej architekturze AI Nvidii o nazwie Vera Rubin, przeznaczonej do zaawansowanych obciążeń sztucznej inteligencji w centrach danych.

Analitycy wskazują, że gwałtowny wzrost kursu akcji Samsung Electronics wynika z ogromnego popytu na pamięci związane z AI, kurczących się zapasów oraz poprawiającej się konkurencyjności spółki w segmencie chipów HBM.

– Istnieje ogromny niedobór chipów DRAM i NAND z powodu szalonego popytu ze strony sztucznej inteligencji, która jest bardzo wymagająca pod względem przepustowości i pojemności pamięci – twierdzi Yu Jing Jie, analityk Morningstar ds. technologii. Wspomniane przez niego układy DRAM to szybkie pamięci, które tymczasowo przechowują dane, gdy procesor aktywnie ich używa. Natomiast układy NAND to wolniejsze pamięci masowe, które zachowują dane nawet po wyłączeniu urządzenia.