Obecnie obowiązująca konstytucja nie ma wielu obrońców. Prawie wszyscy chcą ją zmienić. O tyle to dziwne, że pod jej rządami weszliśmy do NATO i UE, podnieśliśmy standard życia Polaków (zbliżamy się do średniej unijnej) i staliśmy się dwudziestą gospodarką świata. Niezły dorobek.

Tych, którzy chcą zmiany ustawy zasadniczej szczególnie irytuje niejasny (ich zdaniem) podział kompetencji pomiędzy premierem i prezydentem. Wskazują, że dwugłowa egzekutywa jest poważnym problemem i należałoby w końcu rozstrzygnąć, kto ponosi odpowiedzialność za rządzenie państwem.

Jeśli ktoś mnie pyta, dlaczego w Polsce polityka nie wygląda tak, jak w Norwegii czy Szwajcarii, odpowiadam, że to dlatego, iż w Polsce mieszkają Polacy, a nie Norwegowie czy Szwajcarzy.

Zwolennicy zmiany chcą jasnej decyzji czy będziemy mieli system prezydencki czy kanclerski. Bo ów podział władzy wykonawczej jest rzekomo największą zmorą naszego systemu politycznego i najpoważniejszą wadą konstytucji.

Przewaga ciężko wynegocjowanych kompromisów

A może jednak jest jej najdonioślejszą zaletą? Może konieczność negocjowania spraw państwowych pomiędzy dużym i małym pałacem jest dla nas zbawienna, bo pozwala korygować ewidentne błędy jednej ze stron? Może zmuszenie do dialogu i kompromisu różnych ośrodków władzy jest tym, czego potrzebujemy i tym, co w dłuższej perspektywie jawić się powinno jako dobre dla państwa?

Oczywiście, że spory pomiędzy prezydentem wywodzącym się z innego środowiska niż premier rodzą wiele napięć i spowalniają procesy polityczne, ale czy aby na pewno pośpiech w sprawach państwowych jest najważniejszy? Czy ciężko i mozolnie wypracowane kompromisy nie są lepsze, niż szybko podejmowane decyzje jednego wiodącego ośrodka władzy wykonawczej?

Prędkość podejmowania decyzji nie gwarantuje ich jakości

Zwolennicy jasnego wskazania w nowej konstytucji tego podmiotu, który ma prawie całą moc wykonawczą, są jak mechanicy podrasowujący silnik samochodu i – jednocześnie – wymontowujący z niego pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne, systemy kontroli trakcji, ABS i inne mechanizmy chroniące pasażerów. Taki pojazd na pewno będzie szybki, ale także mniej bezpieczny.

Czy aby na pewno tego właśnie chcemy od ustawy zasadniczej? By koncyliacyjność, wypracowane kompromisy i dialog między ośrodkami władzy zostały zastąpione przez błyskawicznie podejmowane decyzje prezydenta lub premiera? Mam wątpliwości.

To nie konstytucja decyduje o dobrobycie obywateli

Bądźmy szczerzy – dobrostan obywateli w małej mierze zależy od tego, jaki w danym kraju obowiązuje ustrój. Dobrze radzą sobie państwa z systemem prezydenckim (jak USA), semiprezydenckim (jak we Francji) czy kanclerskim (przykład Niemiec). Gdyby była silna zależność między danym modelem konstytucyjnym a bogactwem demosu, już dawno ów model obowiązywałby w każdym kraju na świecie. Na szczęście (przynajmniej dla politologów) taka korelacja nie istnieje. Są czynniki ważniejsze dla sukcesu państwa, niż kształt ustawy zasadniczej – kultura polityczna, pamięć instytucjonalna, silne media, aktywne społeczeństwo obywatelskie, model gospodarki, uwarunkowania geopolityczne itp.

Jeśli ktoś mnie pyta, dlaczego w Polsce polityka nie wygląda tak, jak w Norwegii czy Szwajcarii, odpowiadam, że to dlatego, iż w Polsce mieszkają Polacy, a nie Norwegowie czy Szwajcarzy. Niby banalne, ale prawdziwe. Jeśli chcemy, by procesy polityczne odbywały się z mniejszym natężeniem agresji, przemocy werbalnej, hejtu, kłótni, sporów politycznych i trybalizmu, to wybierajmy (a potem kontrolujmy) polityków. Zmiana konstytucji nie rozstrzygnie o tym, czy Polska będzie rosła w siłę, a ludziom będzie się żyło dostatnio.