Ostatnio ukazały się dwie interesujące pozycje książkowe – „Europeizacja wolności religijnej. Przypadek Polski” pod redakcją naukową Kazimierza Michała Ujazdowskiego (Arche 2025) oraz praca Sławomira Sowińskiego, „Ołtarz w cieniu pandemii" (Wydawnictwo Naukowe UKSW 2025). Obie odnoszą się do kwestii relacji Państwo-Kościół w przypadku współczesnego państwa polskiego, na szerszym europejskim tle. Jest to interesująca i szeroko potraktowana kwestia ukształtowania pozycji Kościoła Katolickiego w Polsce po 1989 r. z wykorzystaniem historycznych odniesień i genezy przemian społeczno-politycznych prowadzących od PRL do III Rzeczypospolitej.

Model współpracy Państwa i Kościoła obowiązywał przez 30 lat

Okres po 1989 r. zaowocował wypracowaniem (dość pojemnej, trzeba przyznać) formuły autonomii i współpracy Państwa i Kościoła w praktyce politycznej lat 90-tych, następnie zapisanej literą obecnie obowiązującej Konstytucji (art. 15 ustawy zasadniczej). Jej naturalnym uzupełnieniem jest wykładnia preambuły konstytucyjnej, wyznaczającej „swoistą mapę drogową” współczesnej Polski na tle doświadczeń historycznych i ustrojowych. Godzi się w tym miejscu odnotować, iż kluczowa rola w powyższych uregulowaniach konstytucyjnych została zapisana przez pierwszego demokratycznego powojennego premiera – Tadeusza Mazowieckiego, który zdołał przeforsować obowiązujące dziś regulacje w przechylonym znacznie na lewo Sejmie (kadencja 1993-1997) oraz podobnie ukształtowanej pod względem politycznym Komisji Konstytucyjnej pod przewodnictwem późniejszego prezydenta – Aleksandra Kwaśniewskiego. Szukając europejskiego tła dla polskich regulacji należy wskazać symetryczne modele w Niemczech i we Włoszech.

Model powyższy nie bez turbulencji obowiązuje od ponad 30 lat, wpisując się w stabilność rozwiązań społeczno-politycznych tak potrzebnych zarówno naszemu państwu, jak i społeczeństwu. Jego fundament został wypracowany mozolnie na kilku istotnych płaszczyznach – ukształtowanie pozycji Kościoła w najnowszych dziejach narodowych (poprzez zabory, Drugą Rzecząpospolitą, okres wojen i powojennej rzeczywistości PRL-u), poprzez zaznaczenie pozycji Kościoła w modelu państwa prawa formowanym po 1989 roku oraz jako rezultat i owoc udziału Kościoła (instytucjonalnego i duchowego) w trudnym dziele przeobrażeń ustrojowych i społeczno-gospodarczych. W tym procesie to właśnie Kościół i Solidarność – jako ruch społeczny i centrala związkowa – pełniły (na ogół skutecznie) odpowiedzialną rolę parasola nad niezbędnymi, acz kosztownymi reformami społecznymi.

Dewastujące lata rządów Zjednoczonej Prawicy przyspieszyły sekularyzacyjne tendencje

Największe zagrożenia dla obowiązującego modelu występują tak ze strony lewicowo-progresywnej (nawiązującej do ducha hiszpańskiego zapateryzmu), jak i narodowo-katolickiej. Należy odnotować, nie tylko hołdując symetrycznemu stanowisku, iż szczególnie dewastujące okazały się pod tym względem lata rządów Zjednoczonej Prawicy, (lata 2015-2023) a szczególnie realizowany dość konsekwentnie, choć bez perspektywistycznej wizji scenariusz ścisłego „sojuszu Ołtarza i Tronu”. Choć kuszące dla części duchowieństwa i świata politycznego, wyrządziły poważne (a częściowo nieodwracalne szkody) pozycji Kościoła w społeczeństwie, co ukazują dane z sondaży opinii publicznej. Ich skumulowany efekt przyspieszył tylko sekularyzacyjne tendencje, szczególnie w młodym pokoleniu. Zaszkodziły również w sposób istotny ważnej tkance społecznej w tak spolaryzowanej rzeczywistości społeczno-politycznej. Zwracali na powyższe uwagę nawet osoby dalekie od Kościoła, ale doceniające jego Magisterium i rolę w narodzie (jak Adam Michnik w kilku głośnych wywiadach).

Warto jednakże wskazać na działania Kościoła (a szczególnie jego hierarchii) w ostatnim czasie, które uzyskiwały na ogół pozytywne reakcje społeczne. Pośród powyższych zagadnień godzi się odnotować prowadzenie przez Kościół polskiego społeczeństwa w czasie pandemii covidowej (łącznie z odpowiedzialnym i empatycznym podejściem do kwestii szczepień ochronnych), magisterium w okresie pierwszych lat wojny rosyjsko-ukraińskiej i wobec humanitarnego wyzwania przyjęcia uchodźców z Ukrainy od lutego 2022 r., w tym także wobec złożonych i pogarszających się relacji polsko-niemieckich. Ogromnym wyzwaniem był również kryzys humanitarny na granicy z Białorusią, choć cynicznie i bezwzględnie rozgrywany przez reżim w Mińsku.

W tych płaszczyznach hierarchowie Kościoła generalnie zdali egzamin ze społeczno-politycznej dojrzałości przewodzenia społeczeństwu w trudnych czasach. Gorzej wyglądała reakcja na pogłębiający się konflikt polityczny, drążący społeczeństwo i jego poszczególne warstwy. Negatywne konsekwencje przyniosła także skala skandali obyczajowych i brak wiarygodnej (oraz jednolitej) odpowiedzi ze strony hierarchów.