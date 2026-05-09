To reakcja na wydarzenia z Wrocławia, gdzie prokuratura już czwarty raz wezwała na przesłuchanie europosła Grzegorza Brauna i próbowała ogłosić mu zarzuty w sprawie pozbawienia wolności lekarki Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy.z – W trakcie ogłaszania mu zarzutów pan Grzegorz Braun opuścił gabinet prokuratora i złożył wnioski o wyłączenie referenta i przekazanie sprawy Prokuraturze Regionalnej – powiedział dziennikarzom rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Damian Pownuk.

Pełnomocnik europosła mec. Magdalena Majkowska stwierdziła, że „Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu nie może bezstronnie prowadzić tego postępowania". Jej zdaniem złamała bowiem zasadę domniemania niewinności. – W związku z nagonką polityczną i naruszeniem dóbr osobistych pana posła Brauna, pan poseł skierował pozew o naruszenie dóbr osobistych przeciwko Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu, przeciwko Skarbowi Państwa. Dlatego śledztwo w sprawie oleśnickiej powinno zostać przekazane do innej prokuratury – wyjaśniła prawniczka.

Waldemar Żurek: mandat parlamentarzysty to nie tarcza do unikania odpowiedzialności

W piątek po południu minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych stwierdził, że „notoryczne łamanie prawa przez Grzegorza Brauna oraz jego próby ucieczki przed odpowiedzialnością wymagają zdecydowanej reakcji”. Jak przy tym zaznaczył, „mandat parlamentarzysty to zobowiązanie do bycia przykładem, a nie tarcza do unikania odpowiedzialności”.

„Wobec uporczywego lekceważenia procedur i jawnych prób stawiania się ponad prawem, wydałem prokuratorom polecenie: przy każdym wniosku o uchylenie immunitetu europosłowi Braunowi, ma być składany równocześnie wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie” – przekazał Waldemar Żurek.

„Koniec z lekceważeniem instytucji państwa” – dodał.

Za co prokuratura ściga Grzegorza Brauna?

Postępowanie dotyczy wydarzeń w Oleśnicy. W tamtejszym szpitalu dr Gizela Jagielska przeprowadziła aborcję w dziewiątym miesiącu ciąży. Chodziło o dziecko, które według badań prenatalnych cierpiało na łamliwość kości. Lekarka mówiła, że jej działanie było zgodne z prawem, a w grę wchodziła tzw. przesłanka psychiatryczna.

16 kwietnia ub.r. do Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy przybył Grzegorz Braun, który chciał dokonać „zatrzymania obywatelskiego” Jagielskiej. Europosłowi towarzyszyła grupa kilkudziesięciu osób. Przed placówką odbyła się pikieta środowisk za życiem oraz środowisk narodowych.

Dr Jagielska mówiła, że Braun na ponad godzinę uwięził ją w jej gabinecie, uniemożliwiając jej wyjście. – Byłam szarpana – relacjonowała.

Według prokuratury Braun dopuścił się pozbawienia wolności Gizeli Jagielskiej na terenie szpitala poprzez „uniemożliwienie jej opuszczenia gabinetu i wykonywania obowiązków zawodowych na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym” placówki. Zdaniem śledczych Braun miał także naruszyć nietykalność cielesną Jagielskiej „poprzez jej popychanie i przytrzymywanie rękami, podczas i w związku z pełnieniem przez nią obowiązków służbowych lekarza” oraz miał dopuścić się znieważenia, a także pomówienia lekarki „o takie postępowanie, które może narazić ją na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania zawodu lekarza i poniżyć ją w opinii publicznej”.

W listopadzie ub.r. Parlament Europejski uchylił Braunowi immunitet.