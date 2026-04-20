Grzegorz Braun w Parlamencie Europejskim
Śledczy z Wrocławia chcą przedstawić liderowi Konfederacji Korony Polskiej zarzuty oraz przesłuchać go w charakterze podejrzanego, a także wykonać „inne czynności, których potrzeba wyłoni się w toku śledztwa”.
Sprawa dotyczy zdarzeń w szpitalu w Oleśnicy. Grzegorz Braun w połowie kwietnia 2025 roku przeprowadził tam głośną interwencję i pozbawił wolności lekarkę Gizelę Jagielską, ginekolożkę wykonującą tam legalne aborcje. Polityk tłumaczył, że chciał dokonać „zatrzymania obywatelskiego” lekarki.
W listopadzie 2025 roku Parlament Europejski zezwolił na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna. Wniosek złożył w maju prokurator generalny i minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Dotyczył on m.in. zarzutów pozbawienia wolności, naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia oraz pomówienia lekarki. Po decyzji PE wrocławska prokuratura trzykrotnie wzywała Grzegorza Brauna na przesłuchanie i podejmowała próbę ogłoszenia mu zarzutów, ale europoseł albo składał wnioski o wyłączenie prowadzących śledztwo prokuratorów albo przedstawiał usprawiedliwienie nieobecności.
- Dotychczasowe zachowania Grzegorza Brauna, w ocenie Prokuratora, mają na celu przedłużenie postępowania przygotowawczego i celowe utrudnienie jego prowadzenia. Ponadto, jego działania uzasadniają realną obawę, że nie stawi się on na kolejne wezwanie do siedziby prokuratury w celu przeprowadzenia z nim czynności procesowych – przekazał Damian Pownuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.
Najnowszy wniosek do Parlamentu Europejskiego dotyczy więc konkretnie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Brauna do siedziby Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.
