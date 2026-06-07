Wołodymyr Zełenski
Według ukraińskich parlamentarzystów chodzi o Romana Abramowicza, który miał przekazać Wołodymyrowi Zełenskiemu wiadomość od Władimira Putina i przekazać odpowiedź zwrotną.
Ołeksij Honczarenko, deputowany Rady Najwyższej Ukrainy, twierdzi, że osobą, która spotkała się z Zełenskim, był Roman Abramowicz. „Z moich informacji wynika, że takie spotkanie rzeczywiście się odbyło i chodzi o Romana Abramowicza. To właśnie on przyjechał do Kijowa, aby spotkać się z prezydentem i przekazać informacje od niego Putinowi” – napisał w Telegramie Honczarenko. Dodał, że Putin po raz pierwszy ogłosił to podczas Petersburskiego Forum Ekonomicznego, odpowiadając na list Zełenskiego.
Władimir Putin podczas sesji plenarnej na Petersburskim Forum Ekonomicznym ujawnił, że trzy tygodnie wcześniej „przedstawiciel środowisk biznesowych” otrzymał zaproszenie do Kijowa i spotkał się z Zełenskim w jego rezydencji. Po powrocie miał przekazać Putinowi ustną prośbę Zełenskiego o spotkanie. – To było, zdaje się, 21 maja - powiedział wtedy Putin.
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