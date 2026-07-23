Było to jedno z nielicznych bezpośrednich spotkań szefów dyplomacji USA i Rosji od czasu ponownego objęcia urzędu przez Donalda Trumpa oraz kolejna próba utrzymania kanałów komunikacji mimo trwającej wojny w Ukrainie.

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Rozmowy przedstawicieli władz obu krajów odbyły się w stolicy Filipin, Manili, w kuluarach szczytu regionalnej organizacji ASEAN.

Rosja chce zakończenia dostaw broni dla Ukrainy

Według komunikatu rosyjskiego MSZ Ławrow podczas półgodzinnej, zainicjowanej przez USA rozmowy przedstawił swemu amerykańskiemu odpowiednikowi „realną sytuację na linii frontu”. Mówił też o „niedopuszczalności dalszego dozbrajania reżimu w Kijowie” i skrytykował „destabilizującą” politykę państw europejskich, dążących - jak podkreśliło MSZ w Moskwie - do zadania Rosji „strategicznej klęski”.

Jednocześnie Ławrow twierdził, że Rosja jest gotowa do polityczno-dyplomatycznego uregulowania wojny przeciw Ukrainie w oparciu o propozycje ze spotkania przywódców Rosji i USA, Władimira Putina i Donalda Trumpa, na Alasce w sierpniu ub.r.

USA odpowiadają: polityka wobec Ukrainy pozostaje bez zmian

Rubio, pytany na briefingu prasowym o żądania Moskwy dotyczące wstrzymania dostaw broni, odpowiedział, że amerykańskie stanowisko w tej sprawie „pozostaje bez zmian”, a uzbrojenie jest sprzedawane Kijowowi przez NATO w ramach inicjatywy PURL. – Chcemy porozumienia pokojowego, chcemy zakończenia wojny. Jesteśmy gotowi odegrać każdą pozytywną rolę, jaką możemy, by to osiągnąć – zaznaczył.

Sekretarz stanu USA podkreślił, że dyplomacja wymaga czasu i zaangażowania obu stron. Zwrócił uwagę na tragiczny bilans wojny, wskazując, że na froncie ginie nawet 5 tys. Rosjan tygodniowo. Cytując prezydenta USA Donalda Trumpa, Rubio określił konflikt mianem „głupiej (...) bezsensownej wojny”. Dodał, że priorytetem jego kraju jest, by „ludzie przestali ginąć”, a Ukraińcy mogli wrócić do kraju i go odbudować. Zapewnił, że Waszyngton utrzymuje stały kontakt z Kijowem. – Prawdopodobnie spotykaliśmy się z Ukraińcami znacznie częściej niż ze stroną rosyjską – podsumował.

Rozmowy dotyczyły także Iranu, NASA i Roskosmosu

Dyplomaci omówili też inne tematy, w tym sytuację w Zatoce Perskiej i normalizację funkcjonowania misji dyplomatycznych. W rosyjskim komunikacie wspomniano też o zadowoleniu ze wznowienia kontaktów przez Roskosmos i NASA oraz zgodzie, że konieczne jest kontynuowanie roboczych kontaktów dwustronnych.

Czwartkowe rozmowy w kuluarach obrad ASEAN – organizacji polityczno-gospodarczej promującej wszechstronną współpracę zrzeszonych państw regionu – odbyły się blisko cztery i pół roku po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę. Negocjacje pokojowe między stronami od dawna pozostają w martwym punkcie.