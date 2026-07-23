Chiński okręt patrolowy straży przybrzeżnej przepływający obok filipińskich rybaków
Chińska straż przybrzeżna poinformowała w czwartek, że zmusiła do odwrotu dwa filipińskie statki w rejonie spornej płycizny Scarborough na Morzu Południowochińskim. Manila zaprzecza, by statki się wycofały i zarzuca Chinom użycie armatki wodnej oraz „niebezpieczne manewry” wobec jednostek realizujących misję humanitarną.
„Wzywamy Filipiny do natychmiastowego zaprzestania naruszeń i prowokacyjnych działań” – oświadczyła straż przybrzeżna Chin, nazywając swoją interwencję wobec obcych jednostek działaniem „standardowym, profesjonalnym i zgodnym z prawem”.
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Odnosząc się do incydentu, rzecznik filipińskiej straży przybrzeżnej Jay Tarriela napisał w serwisie X, że akcja Chińczyków „naruszyła międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu i naraziła na niebezpieczeństwo filipiński personel, zaangażowany w przedsięwzięcie czysto humanitarne”.
Tarriela powiadomił, że jednostki należące do rządu w Manili dostarczały paliwo i żywność filipińskim rybakom. Według jego relacji jeden z chińskich okrętów przez ponad dwie minuty strzelał z armatki wodnej w stronę filipińskiego statku i trafił w tę jednostkę. Z kolei inny chiński statek miał wykonywać „niebezpieczne manewry” i przeciąć kurs tuż przed dziobem drugiej jednostki z Filipin. Rzecznik oświadczył, że nikt nie doznał obrażeń, a misja zaopatrzeniowa była kontynuowana.
Płycizna Scarborough, nazywana przez Chińczyków Huangyan Dao, a przez Filipińczyków Bajo de Masinloc, stanowi jeden z głównych punktów zapalnych na Morzu Południowochińskim. Oba państwa roszczą sobie do niej prawa, choć Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze odrzucił w 2016 r. roszczenia terytorialne Pekinu.
To już drugi tego typu incydent na spornym akwenie w tym tygodniu, po wcześniejszym starciu jednostek obu państw w rejonie Drugiej Płycizny Thomasa.
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W środę, w kuluarach odbywającego się w Manili spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), szefowie dyplomacji ChRL i Filipin wystosowali wzajemne protesty w związku z wcześniejszym starciem. Szef chińskiego MSZ Wang Yi ostrzegł swoją filipińską odpowiedniczkę Theresę P. Lazaro, że Manila poniesie „gorzkie konsekwencje”, jeśli będzie prowokować Pekin przy wsparciu sił zewnętrznych.
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