Prokuratura Okręgowa w Częstochowie prowadzi śledztwo, przejęte z Prokuratury Rejonowej w Lublińcu, w sprawie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym 18 lipca 2026 r. na autostradzie A1, naruszenia sądowych zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.

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Jest zatrzymanie po obywatelskim ujęciu pijanego kierowcy na A1

- 22 lipca na polecenie prokuratora policjanci zatrzymali w tej sprawie 36-letniego mężczyznę celem ogłoszenia mu postanowienia o przedstawieniu zarzutu popełnienia przestępstwa i przesłuchania w charakterze podejrzanego. Czynności z udziałem zatrzymanego są zaplanowane na 23 lipca - poinformował tego dnia rano rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie prok. Tomasz Ozimek.

18 lipca na autostradzie A1 koło Woźnik doszło do obywatelskiego zatrzymania kierowcy, który spowodował kolizję. 37-latek miał w wydychanym powietrzu 2,7 promila alkoholu, a także dwa czynne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz decyzję starosty pabianickiego o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Został przewieziony na komisariat w Woźnikach. Prokuratura Rejonowa w Lublińcu nie zawnioskowała o areszt.

Interwencja Waldemara Żurka. Prokuratura wyciąga konsekwencje

W sprawie zareagował prokurator generalny Waldemar Żurek, który polecił prokuratorowi krajowemu Dariuszowi Kornelukowi zainterweniować. W efekcie podjęta zostanie decyzja o odwołaniu zastępcy Prokuratora Rejonowego w Lublińcu.

– Do jego obowiązków należało sprawowanie nadzoru nad czynnościami prokuratorów pełniących dyżury zdarzeniowe w tej jednostce prokuratury. Jednocześnie postępowanie zostanie przekazane do dalszego prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Częstochowie – uzasadniała 21 lipca rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak.

Oprócz tego częstochowska Prokuratura Okręgowa zarządziła wszczęcie postępowania służbowego, którego celem jest ocena prawidłowości decyzji wydanej przez prokurator pełniącą dyżur podczas konsultacji z funkcjonariuszami policji w tej sprawie.