Urzędniczka, która od 2025 r. pełni funkcję wiceszefowej resortu zdrowia pod kierownictwem Jolanty Sobierańskiej-Grendy, wykasowała ze swoich publicznych biogramów oraz profilu w serwisie LinkedIn informację o zdobyciu dyplomu MBA – informuje Zero.pl. Studia podyplomowe ukończyła na uczelni Collegium Humanum, wokół której od lat toczy się wielowiątkowe śledztwo prokuratorskie.

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Zmiana w biogramach wiceminister zdrowia Katarzyny Kęckiej

Katarzyna Kęcka z wykształcenia jest pielęgniarką oraz posiada stopień doktora nauk o zdrowiu. W resorcie odpowiada między innymi za dialog społeczny i nadzorowanie uczelni medycznych. Jeszcze dwa lata temu w serwisie LinkedIn przedstawiała się jako „Katarzyna Kęcka, PhD, MBA”. Skrót oznaczający ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zniknął jednak z jej profilu, a wiceminister podpisuje się obecnie wyłącznie stopniem naukowym doktora. Jak podaje Zero.pl, wzmianki o dyplomie MBA zostały usunięte także z innych notek biograficznych dostępnych w sieci.

Nauka na Collegium Humanum trwała od marca 2021 do 2022 r.. Studia odbywały się w trybie zdalnym w związku z panującą wówczas pandemią. Aby uzyskać dyplom w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia, Kęcka przygotowała pracę zaliczeniową wspólnie z dwiema innymi osobami.

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Stanowisko Ministerstwa Zdrowia ws. dyplomu Katarzyny Kęckiej

Resort zdrowia potwierdził portalowi fakt odbycia studiów na warszawskiej uczelni przez Kęcką. „Pani Minister Katarzyna Kęcka uczestniczyła we wszystkich zajęciach, które z uwagi na trwającą wówczas pandemię odbywały się w formie zdalnej. Po zalogowaniu się do systemu informatycznego uczelni, pozostawała w stałym kontakcie z pozostałymi uczestnikami zajęć” – przekazano w oświadczeniu cytowanym przez Zero.pl

Resort poinformował również, że pracę dyplomową zatytułowano „Dobre praktyki zarządcze w obszarze monitorowania kosztów szpitali”. Jako osobę, która mogłaby potwierdzić fizyczną obecność wiceminister na zdalnych wykładach, Ministerstwo Zdrowia wskazało byłego wiceszefa resortu w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, Waldemara Kraskę, który miał kształcić się tam w tym samym czasie.

Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka podjęła kolejne studia MBA

Wiceminister Kęcka podjęła decyzję o zapisaniu się na kolejne studia MBA, tym razem na Uczelni Łazarskiego. Resort zdrowia wyjaśnia tę decyzję dążeniem do stałego podnoszenia kwalifikacji. „Pani Minister Katarzyna Kęcka systematycznie od wielu lat poszerza swoje kompetencje w zakresie zarządzania w systemie ochrony zdrowia. Studia na Uczelni Łazarskiego traktuje jako kolejny etap w rozwoju zawodowym i uzupełnienie dotychczas zdobytej wiedzy” – poinformowało ministerstwo.

W marcu 2026 roku Prokuratura Krajowa skierowała dwa akty oskarżenia obejmujące łącznie 55 osób, którym zarzucono popełnienie 145 przestępstw, w tym korupcję oraz oszustwa związane z kupowaniem dyplomów.

W reakcji na skandal rząd prowadzi prace nad nowelizacją przepisów. Przygotowywany w Ministerstwie Aktywów Państwowych projekt ustawy zakłada, że prawo do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa będą dawały wyłącznie dyplomy MBA wydane przez uczelnie posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego lub odpowiednią akredytację. Zmiany te nie wpłyną jednak na stanowiska w ministerstwach, gdzie od kandydatów na wiceministrów nie jest formalnie wymagane wykształcenie menedżerskie.