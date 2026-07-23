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Jaki będzie PiS bez Kaczyńskiego? Konflikt z Morawieckim wywraca prawicę w Polsce

Czy PiS prowadzony przez Morawieckiego mógłby liczyć na wielką wyborczą ekspansję? Może polaryzacja, w której prawa strona jest pod rosnącą presją mainstreamu krajowego, i, przede wszystkim, ponadnarodowego, europejskiego, preferuje z natury radykałów?

Publikacja: 23.07.2026 09:00

Mateusz Morawiecki jest najbardziej rozpoznawalnym człowiekiem PiS poza Kaczyńskim. Większość wyborc

Mateusz Morawiecki jest najbardziej rozpoznawalnym człowiekiem PiS poza Kaczyńskim. Większość wyborców PiS wskazywała na niego jako na przyszłego premiera. Tyle że jest typowym technokratą, pytanie o jego talenty wiecowego mówcy, o charyzmę lidera nie tylko grupy

Foto: Jaap Arriens / NurPhoto via AFP

Piotr Zaremba

Mamy w Prawie i Sprawiedliwości spektakl operowy. Śpiewacy kierują swoje arie niby do siebie nawzajem, a tak naprawdę ponad swoimi głowami. „Apeluję do moich koleżanek i kolegów o chwilę oddechu i łyk zimnej wody. Wróg jest w innym miejscu, a widząc tego rodzaju publiczne dyskusje, zaciera ręce" – przestrzega prezes Jarosław Kaczyński.

Z kolei odzywa się były premier Mateusz Morawiecki: „W momencie największego kryzysu rządu Tuska, ogromnej liczby afer, zawału służby zdrowia i konfliktów w koalicji, wywołanie wewnętrznego podziału w naszej partii przez wąską grupę intrygantów jest ostatnią rzeczą, której nam potrzeba. Moja deklaracja jest jasna: chcę pozostać w Prawie i Sprawiedliwości, chcę rozwijać Rozwój Plus. Chcę wygranej ambitnej Polski. To wszystko możliwe tylko razem”.

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