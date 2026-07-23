Jak wynika z nagrań mieszkańców czarno–szary dym unosił się wysoko nad miastem, a jego słup był widoczny nie tylko z okolicznych bloków mieszkalnych, ale także z trasy S8 na wysokości węzła Łabiszyńska oraz z centrum Warszawy.

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Wybuchy i gigantyczny słup dymu widoczny z trasy S8

Zgłoszenie wpłynęło do służb ratunkowych tuż po godzinie 5 rano. Pożarem objęty został warsztat i salon samochodowy. Ogień objął rozległy budynek o wymiarach 80 na 40 metrów.

– Trwa akcja gaśnicza pożaru warsztatu i połączonego z nim salonu samochodowego przy ul. Krasnobrodzkiej na Targówku w Warszawie – poinformował PAP asp. Łukasz Wujek z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Jak podaje RMF FM, świadkowie relacjonowali, że w trakcie gdy płomienie trawiły salony, wewnątrz budynków słychać było głośne eksplozje aut. W pożarze spłonęły pojazdy znajdujące się w środku oraz część samochodów zaparkowanych bezpośrednio przed obiektem.

38 zastępów straży pożarnej w walce z żywiołem

Na miejsce natychmiast skierowano ogromne siły. Z żywiołem walczyło 38 zastępów straży pożarnej. Jak podaje Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, pożar nie został jeszcze zlokalizowany, a wśród strażaków zaangażowanych w akcję gaśniczą jest specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego oraz podnośniki i drony rozpoznawcze.

Ostrzeżenia dla mieszkańców

Ze względu na unoszący się nad pogorzeliskiem dym, który może nieść ze sobą toksyczne substancje powstałe w wyniku spalania tworzyw sztucznych, paliwa i pojazdów, służby apelują do mieszkańców o niezbliżanie się do miejsca pożaru.

Nie ma informacji o ofiarach. Przyczyny pojawienia się ognia nie zostały jeszcze ustalone – źródło pożaru będzie teraz wyjaśniane przez biegłych i służby.

Stołeczna policja poinformowała na platformie X, że funkcjonariusze zabezpieczają rejon ul. Krasnobrodzkiej i zaapelowała do mieszkańców o stosowanie się do poleceń służb. Ruch pojazdów na pobliskim odcinku trasy S8 odbywa się normalnie.