Ogólnopolskie ćwiczenia ALARM-21 zostały zaplanowane na najbliższy wtorek, 21 lipca.

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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że ćwiczenia z systemu alarmowania z wykorzystaniem syren odbędą się w godz. 7.00-19.00. „Zachowaj spokój” - czytamy w komunikacie. Na telefony Polaków w całej Polsce wysłano też Alert RCB informujący o ćwiczeniach.

„W związku z realizacją przedsięwzięć z zakresu doskonalenia systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, 21 lipca 2026 roku w godzinach 7.00-19.00 na terenie całego kraju uruchomiony zostanie system alarmowania oraz ostrzegania ludności w formie syren alarmowych. Odbędzie się to w ramach ćwiczenia pod kryptonimem ALARM-26” – podała wcześniej straż pożarna.

W całym kraju zawyją syreny. Polska sprawdzi działanie systemu ostrzegania ludności

„Sygnały będą miały charakter ćwiczebny i służyć będą wyłącznie sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności na terenie całego kraju oraz wewnętrznych procedur reagowania” – podkreślono w komunikacie.

Służby zaapelowały o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań. Jak zaznaczono, sygnały emitowane w trakcie ćwiczenia ALARM-26 nie oznaczają realnego zagrożenia.

Władze samorządowe w różnych miejscach kraju informują, że w ramach ćwiczeń, w zależności od scenariusza działań, mogą zostać włączone syreny alarmowe: sygnał modulowany (ogłoszenie alarmu) i sygnał jednostajny (odwołanie alarmu), z których każdy trwa trzy minuty.

Ćwiczenia ALARM-26. Apel, by informować o nich bliskich i znajomych

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku podało, że mieszkańcy proszeni są o podzielenie się informacją o planowanym uruchomieniu syren z bliskimi i znajomymi, w szczególności z osobami o ograniczonym dostępie do mediów. Samorządowcy podkreślają, że po usłyszeniu alarmu należy zachować spokój i czekać na jego odwołanie.