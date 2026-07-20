Intensywne opady deszczu oraz silne porywy wiatru spowodowały liczne podtopienia i uszkodzenia budynków. Służby ratunkowe przez wiele godzin otrzymywały zgłoszenia z różnych części kraju. Najwięcej interwencji odnotowano w województwie małopolskim. Jak informuje RMF24, tylko w tym regionie strażacy otrzymali ponad 600 zgłoszeń. Służby nadal zabezpieczają uszkodzone dachy, wypompowują wodę i usuwają drzewa blokujące drogi.

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Drzewo runęło na bryczkę. Sześć osób rannych

Do najpoważniejszego zdarzenia doszło w Targanicach koło Andrychowa. Podczas gwałtownej burzy na bryczkę, którą podróżowało kilkanaście osób, przewróciło się drzewo, a sześć osób zostało rannych.

Nawałnica spowodowała również zniszczenia w Łowczówku, gdzie miał odbyć się koncert Patrycji Markowskiej. Finalnie z powodu uszkodzenia sceny, wydarzenie zostało odwołane.

Wywrócone jachty i podtopione budynki

Niebezpiecznie było także na Śląsku. Na Jeziorze Żywieckim przewróciły się dwa jachty kabinowe. Jeden z nich znajdował się w pobliżu brzegu, natomiast drugi został wywrócony na środku jeziora. Mimo wysokich fal i bardzo silnego wiatru nikt nie odniósł obrażeń.

Burze mocno dotknęły również Lublin i sąsiednie miejscowości. W powiecie bialskim doszło do podtopienia budynków i uszkodzenia czterech dachów. Strażacy byli też wzywani na interwencje w województwie świętokrzyskim.