Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przeważająca część Europy znajduje się w obszarze podwyższonego ciśnienia, jedynie na Atlantyku oraz na krańcach wschodnich kontynentu zaznaczają się płytkie niże z układami frontów. Polska jest pod wpływem słabego klina wyżu znad Morza Norweskiego. Natomiast w środkowej troposferze nad północnym zachodem kraju zaznacza się obecność układu niżowego. Z północy napływa ciepłe powietrze polarne morskie.

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Alerty IMGW przed burzami oraz silnym deszczem z burzami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia dla dziesięciu województw w południowej części kraju.

Alerty I stopnia przed burzami dotyczą województw: lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz południowych krańców woj. podkarpackiego. Pozostają aktualne najpóźniej do godz. 23 we wtorek. „Lokalnie wystąpią burze, którym będą towarzyszyć umiarkowane i silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm. Możliwe porywy wiatru do 70 km/h i opady gradu” - poinformował IMGW.

Ostrzeżenia II stopnia przed burzami zostały wydane dla województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz południowych krańców woj. lubuskiego i świętokrzyskiego. Pozostają aktualne do godz. 23 we wtorek. Instytut przewiduje, że „miejscami wystąpią burze, którym będą towarzyszyć umiarkowane i silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, a lokalnie około 55 mm”. Możliwe są także porywy wiatru do 70 km/h i opady gradu.

IMGW wydał także alerty I i II stopnia przed silnym deszczem z burzami. Obowiązują one w województwach: świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim – najpóźniej do godz. 11 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Prognoza pogody na wtorek. W tych regionach przydadzą się parasole

We wtorek na Pomorzu oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, na południu i w centrum również burze, na południu z opadami gradu. Prognozowana suma opadów w pasie od Wielkopolski przez Ziemię Łódzką po Mazowsze i Lubelszczyznę od 10 mm do 15 mm; na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku, południu Wielkopolski, Opolszczyźnie, Górnym Śląsku, Ziemi Świętokrzyskiej, w Małopolsce i na Podkarpaciu od 20 mm do 35 mm; punktowo na południu Małopolski, Górnego Śląska oraz Dolnego Śląska do 50 mm.

Temperatura maksymalna od 23 st. C, 24 st. C na północy do 28 st. C w centrum i na południowym wschodzie oraz do 29 st. C lokalnie na Podkarpaciu; chłodniej tylko nad morzem od 20 st. C do 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do około 70 km/h.

W nocy z wtorku na środę na północy zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu, na południu i lokalnie w centrum początkowo też burze. Prognozowana suma opadów na południu i w centrum kraju od 10 mm do 15 mm, jedynie na południu Dolnego Śląska i Opolszczyzny do 20 mm, na Górnym Śląsku i w Małopolsce do 30 mm, na Ziemi Łódzkiej lokalnie do 35 mm. Miejscami na północy oraz południowym wschodzie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.

Temperatura minimalna od 10 st. C miejscami na Pojezierzach Pomorskich, około 15 st. C w centrum do 18 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby, z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do około 65 km/h.

Pogoda w środę. Będzie ciepło, ale możliwy deszcz

W środę na Pomorzu i północnym zachodzie zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na północnym wschodzie rozpogodzenia. Za wyjątkiem północy i północnego zachodu miejscami przelotne opady deszczu i burze, również z gradem. Prognozowana suma opadów w trakcie burz do około 20 mm, tylko na Ziemi Łódzkiej i Opolszczyźnie do 30–35 mm, a na Górnym Śląsku, w Małopolsce, Ziemi Świętokrzyskiej i Podkarpaciu do 45 mm.

Temperatura maksymalna od 24 st. C na zachodzie i południowym zachodzie do 28 st. C, 29 st. C w centrum oraz na wschodzie; chłodniej nad morzem od 21 st. C do 23 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie wschodni, na pozostałym obszarze północny i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do około 80 km/h.

Anomalia w Polsce. Tak zimno nie było od 15 lat

Przy okazji warto podkreślić, że trwa właśnie najzimniejszy lipiec od 15 lat. Jak zauważa Onet, powołując się na dane IMGW, pierwsze 12 dni tego miesiąca przyniosły w całej Polsce temperatury niższe od normy z lat 1991-2020.

Najchłodniej było na północnym wschodzie, a dokładnie w Suwałkach. Tu ujemna anomalia wyniosła -2,6 st. C. Bliskie wspomnianej normy wieloletniej były tylko temperatury na krańcach południowo-zachodnich oraz miejscami w zachodniej części Wybrzeża.

W skali całej Polski w ostatnich dniach było tym samym ok. 1 st. C chłodniej niż wynosi norma. Podobna sytuacja miała miejsce w 2011 r., czyli 15 lat temu.

Taka pogoda będzie w stolicy we wtorek i w środę

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa. Przewiduje się stan stały ciśnienia. We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu oraz burze. Prognozowana suma opadów do około 10 mm. Temperatura maksymalna 28 st. C. Wiatr na ogół słaby, okresami umiarkowany, z kierunków północnych. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, po północy stopniowo zanikające. Prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura minimalna 16 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni i północny. W czasie burz wiatr porywisty.

W środę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Miejscami opady o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna 28 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W czasie burz wiatr w porywach do 80 km/h.