W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Warszawa z Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej

Warszawa została wybrana na lokalizację nowego Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), które będzie obsługiwać 22 państwa członkowskie. Ośrodek ma specjalizować się w bezpieczeństwie kosmicznym, zarządzaniu kryzysowym oraz rozwoju technologii dual use. Jak podkreślił premier Donald Tusk, inwestycja wzmacnia pozycję Polski w europejskim sektorze kosmicznym i ma znaczenie dla bezpieczeństwa oraz rozwoju nowoczesnych technologii. Centrum rozpocznie działalność w 2027 r..

Trump chce opłat za przepływ przez Ormuz

Napięcie w Zatoce Perskiej utrzymuje się na wysokim poziomie. Donald Trump zapowiedział wprowadzenie opłat w wysokości 20 proc. wartości przewożonego ładunku dla statków przepływających przez Cieśninę Ormuz. Pomysł spotkał się z krytyką Międzynarodowej Organizacji Morskiej, która wskazuje na brak podstaw prawnych do pobierania takich opłat. Rosnąca niepewność przełożyła się na wzrost cen ropy Brent do około 80 dol. za baryłkę.

Ukraińskie drony uderzają w rosyjską flotę

Ukraińskie ataki na rosyjskie jednostki pływające przynoszą coraz większe efekty. Tylko w poniedziałek uszkodzonych lub zniszczonych zostało siedem kolejnych tankowców, a od początku lipca liczba trafionych jednostek przekroczyła sto. Wśród nich znalazło się co najmniej 26 tankowców tzw. floty cieni, wykorzystywanej do eksportu rosyjskiej ropy mimo obowiązujących sankcji.

Merz chce zmian w polityce kursowej Chin

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz wezwał do rozmów z Pekinem na temat kursu juana. Jego zdaniem sztucznie utrzymywana wartość chińskiej waluty daje eksporterom z Państwa Środka przewagę konkurencyjną nad europejskimi firmami. Choć propozycja wpisuje się w debatę o relacjach handlowych UE–Chiny, przekonanie Pekinu do zmiany wieloletniej polityki kursowej będzie bardzo trudnym zadaniem.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.