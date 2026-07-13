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W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Weekend przyniósł kolejną eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Po sobotnich amerykańskich atakach na cele w Iranie Teheran odpowiedział uderzeniami na bazy USA i infrastrukturę w rejonie Zatoki Perskiej. Choć Waszyngton zapewnia, że Cieśnina Ormuz pozostaje otwarta, brytyjskie służby morskie nadal oceniają poziom zagrożenia dla żeglugi jako wysoki.
Niepewność wokół jednego z najważniejszych szlaków transportu ropy może ograniczyć ruch tankowców i ponownie wywołać presję na wzrost cen surowców energetycznych oraz inflacji.
Jak pisze Katarzyna Kucharczyk w „Rzeczpospolitej”, coraz więcej właścicieli polskich firm rodzinnych przygotowuje się do przekazania biznesu kolejnemu pokoleniu lub jego sprzedaży. Badanie EY pokazuje, że maleje liczba przedsiębiorców wykluczających sprzedaż udziałów, a jednocześnie rośnie grupa firm posiadających formalną strategię sukcesji.
Najczęściej wybieranym rozwiązaniem pozostaje przekazanie firmy rodzinie, choć coraz większą popularność zyskuje także sprzedaż przedsiębiorstwa inwestorowi lub osobie prywatnej. Eksperci podkreślają, że świadome planowanie sukcesji staje się jednym z kluczowych elementów długoterminowego rozwoju rodzinnego biznesu.
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Coraz mniej firm rodzinnych zostawia sukcesję przypadkowi. Już co czwarta ma formalną strategię przekazania sterów. Zwiększa się otwartość na wpusz...
Po fali krytyki planów zamknięcia zakładów i redukcji nawet 100 tys. miejsc pracy prezes Volkswagena Oliver Blume zapowiedział, że koncern będzie szukał innych sposobów ograniczania kosztów. Presję na zmianę stanowiska wywarły zarówno związki zawodowe, jak i udziałowcy, w tym władze Dolnej Saksonii. Jednocześnie Unia Europejska przygotowuje rozwiązania mające ograniczyć zależność europejskiego przemysłu od chińskich dostaw surowców krytycznych, co wpisuje się w szerszą strategię wzmacniania bezpieczeństwa gospodarczego Wspólnoty.
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Chińskie marki coraz częściej stają się dla europejskich koncernów partnerem, dostawcą technologii i sposobem na zapełnienie pustych fabryk.
Według ekspertów cytowanych przez „Parkiet” druga połowa roku może pozostać korzystna dla inwestorów na GPW. Zdaniem analityków polskie akcje oferują atrakcyjną relację potencjalnego zysku do ryzyka na tle innych rynków wschodzących, a warszawska giełda może dodatkowo skorzystać na zmianach globalnych przepływów kapitału. Optymizm dotyczy również rynku obligacji, gdzie eksperci dostrzegają przestrzeń do dalszego spadku rentowności, szczególnie w Polsce.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
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