OGŁOSZENIE

ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku

ul. Chemików 7, 09-411 Płock

ogłasza dnia 13.07.2026 roku przetarg nieograniczony na sprzedaż:

Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłego Hotelu ORIENT:

Kraków ul. Sołtysowska 25B, województwo małopolskie; działki o nr ew. 125/5, 125/9, 125/12, 125/14, 125/7, 125/8, 119/4 i 125/11 o łącznej powierzchni 27.034 m² (KW KR1P/00255123/5, KW KR1P/00197668/2, KW KR1P/00479371/4, KW KR1P/00479378/3, Sąd Rejonowy Kraków) – cena wywoławcza 18.390.000,00 PLN netto

Oferty należy składać do dnia 31.08.2026 roku na adres: ORLEN S.A.

Obszar Administracji, Dział Analiz, Przetargów i Podróży Służbowych, 09-411 Płock, ul. Chemików 7

Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 31.12.2026 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad składania ofert dostępne są na stronie internetowej ORLEN S.A.: www.orlen.pl (zakładka: Dla biznesu-Przetargi-Zbycie nieruchomości).

ORLEN Spółka Akcyjna

Siedziba w Płocku: ul. Chemików 7, 09-411 Płock, tel. +48 24 256 00 00

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000028860

NIP 774 00 01 454, BDO 000007103, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 1.451.177.561,25 zł

www.orlen.pl