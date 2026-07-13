OGŁOSZENIE
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku
ul. Chemików 7, 09-411 Płock
ogłasza dnia 13.07.2026 roku przetarg nieograniczony na sprzedaż:
Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłego Hotelu ORIENT:
Kraków ul. Sołtysowska 25B, województwo małopolskie; działki o nr ew. 125/5, 125/9, 125/12, 125/14, 125/7, 125/8, 119/4 i 125/11 o łącznej powierzchni 27.034 m² (KW KR1P/00255123/5, KW KR1P/00197668/2, KW KR1P/00479371/4, KW KR1P/00479378/3, Sąd Rejonowy Kraków) – cena wywoławcza 18.390.000,00 PLN netto
Oferty należy składać do dnia 31.08.2026 roku na adres: ORLEN S.A.
Obszar Administracji, Dział Analiz, Przetargów i Podróży Służbowych, 09-411 Płock, ul. Chemików 7
Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 31.12.2026 roku.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad składania ofert dostępne są na stronie internetowej ORLEN S.A.: www.orlen.pl (zakładka: Dla biznesu-Przetargi-Zbycie nieruchomości).
ORLEN Spółka Akcyjna
Siedziba w Płocku: ul. Chemików 7, 09-411 Płock, tel. +48 24 256 00 00
Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000028860
NIP 774 00 01 454, BDO 000007103, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 1.451.177.561,25 zł
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