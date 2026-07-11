Decyzja sieci dotyczy wszystkich rynków. Oznacza to, że meble z serii Malm znikną również z polskich sklepów Ikea.

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Ikea wycofuje popularną serię mebli Malm

Wycofywanie z Ikei serii Malm jest działaniem przemyślanym i wynika z ewolucji oferty sklepu, zapewniła w rozmowie z WP Finanse Teresa Teleżyńska, liderka ds. Public Relations IKEA Retail w Polsce. Zmiana ta ma pozwolić sieci pozostać marką aktualną, konkurencyjną i dostępną dla wielu osób.

Proces wycofywania serii Malm odbywać się będzie etapowo i rozpocznie się jeszcze w tym roku.

– Decyzja ta ma charakter globalny i dotyczy wszystkich organizacji franczyzowych IKEA na świecie, w tym również rynku polskiego. Proces będzie odbywał się płynnie i etapowo. Pierwsze zmiany w dostępności asortymentu zaczną pojawiać się w 2026 r., a na poszczególnych rynkach mogą potrwać do 2027 r. – wyjaśniła w rozmowie z WP Finanse Teresa Teleżyńska.

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Seria Malm zostanie zastąpiona przez inne linie produktów

W pierwszej kolejności zmiany obejmą asortyment sypialniany, czyli ramy łóżek, toaletki, stoliki nocne oraz większość komód. W przypadku tych ostatnich niektóre meble pozostaną jeszcze przez jakiś czas w sprzedaży. Na razie bowiem w ofercie sklepu nie ma podobnych produktów dostępnych w ramach innych serii. To jednak już wkrótce ma się zmienić.

– Już teraz przygotowujemy kolejne, innowacyjne serie - w tym nowe linie komód - z których każda została zaprojektowana z myślą o zróżnicowanych wnętrzach, gustach i potrzebach domowników – zdradziła Teresa Teleżyńska.

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Seria Malm: Najbardziej rozpoznawalna linia mebli Ikea

Seria Malm zadebiutowała w 2002 r. Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych linii dostępnych w sklepach Ikea. Cieszy się ogromną popularnością wśród klientów Ikei, którzy cenią ją przede wszystkim za prostotę.

Minimalistyczne meble do sypialni z tej linii charakteryzują się m.in. nowoczesnym wyglądem i gładkimi frontami pozbawionymi uchwytów. Komody Malm dostępne są w kilku rozmiarach, dzięki czemu łatwo dopasować je do różnych wnętrz.