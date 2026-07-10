Nadia Calvino, prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego
W piątek Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) poinformował o przedłużeniu programu European Tech Champions Initiative (ETCI). Razem z inwestorami instytucjonalnymi i firmami zarządzającymi aktywami – przy wsparciu rządów wszystkich 27 państw UE – powstanie platforma dysponująca 80 mld euro, które mają wspierać konkurencyjność europejskich firm technologicznych.
„Celem inicjatywy jest skierowanie finansowania w formie inwestycji kapitałowych do rozwijających się spółek technologicznych dzięki silnemu, ogólnoeuropejskiemu sojuszowi inwestycyjnemu” – wyjaśnił EBI w komentarzu.
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To druga faza programu European Tech Champions Initiative. Pierwsza odsłona ETCI wsparła 15 megafunduszy inwestujących w europejskie startupy dążące do zwiększenia skali działalności. W efekcie powstało 12 tzw. jednorożców, czyli spółek wycenianych na ponad 1 mld euro.
ETCI 2.0 będzie czterokrotnie większa od pierwszej edycji i – zgodnie z założeniami – potroi liczbę wspieranych megafunduszy i obejmie średniej wielkości fundusze wzrostowe.
Prezes EBI Nadia Calviño oceniła, że to krok „w kierunku ograniczenia luki finansowej dla przedsiębiorstw w fazie skalowania działalności”.
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Prof. Adam Noga ocenia, że sposobem na rozwój innowacji w UE jest ograniczenie biurokracji. Noga dodaje, że Europa wyprzedza świat technologicznie w jednej dziedzinie, i to kluczowej dla rozwoju AI.
Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki, podkreślił, że Polska „silnie popiera” wizję stojącą za inicjatywą ETCI 2.0.
– Wspierając europejskie innowacje oraz umożliwiając rozwój i utrzymanie najbardziej obiecujących technologii w Europie, inicjatywa ta wzmacnia naszą wspólną konkurencyjność, odporność i autonomię strategiczną. Polska z zadowoleniem dołącza do partnerów z UE we wspieraniu tej ważnej inicjatywy – powiedział minister.
– Jednocześnie kluczowe jest, aby inicjatywa uwzględniała specyfikę każdego państwa członkowskiego – dodał.
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