MFW podnosi prognozę PKB Polski w 2026 r. i obniża dla świata
Międzynarodowy Fundusz Walutowy nie uzasadnił rewizji prognozy dla Polski, acz można wnioskować, że to efekt złagodzenia sytuacji geopolitycznej i spadku cen ropy naftowej i gazu w czerwcu. Inna sprawa, że ponowna eskalacja napięcia w Zatoce Perskiej, która przyniosła wyraźny wzrost cen surowców, znów postawiła pod znakiem zapytania globalne perspektywy dla inflacji i tempa wzrostu gospodarczego.
Bardzo możliwe, że MFW został pozytywnie zaskoczony dotychczasowymi wynikami polskiej gospodarki w tym roku. Warto zwrócić uwagę, że instytucja co do zasady prezentuje konserwatywne prognozy dla Polski. Jeszcze jesienią ub.r. oczekiwała, że nasza gospodarka urośnie w 2026 r. o 3,1 proc. Potem wiosną zrewidowała ją w górę do 3,3 proc. – co generalnie samo w sobie było bardzo ciekawe, bo wybuch wojny w Iranie kazał ciąć prognozy dla większości gospodarek na ten rok, a dla Polski zdecydowano się na odwrotny kierunek rewizji. Teraz MFW jeszcze dodał 0,1 pkt proc. do tegorocznej prognozy, i obecnie spodziewa się realnego wzrostu o 3,4 proc. To już oczekiwanie bardziej zbliżone do rynkowej średniej, która według ankiet „Rzeczpospolitej” oraz agencji Bloomberg wynosi 3,5 proc. Z kolei centralna ścieżka lipcowej projekcji inflacyjnej NBP plasuje się na poziomie około 3,7 proc.
Jednocześnie MFW nie zrewidował prognoz na 2027 r. Spodziewa się, że polska gospodarka urośnie wówczas realnie tylko o 2,4 proc. To z kolei bardzo niska prognoza na tle rynku. Średnia prognoz dla Bloomberga oraz bazowy scenariusz wynikający z Ankiety Makroekonomicznej NBP zakłada wzrost o 3 proc., a centralna ścieżka nowej projekcji banku centralnego o 2,8 proc. Można mieć więc nadzieję, że Fundusz ponownie będzie musiał rewidować w górę swoje prognozy dla Polski w kolejnych rundach. Kolejny przegląd MFW dla polskiej i światowej gospodarki zaplanowany jest na listopad.
Przewidywane powszechnie wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego Polski w przyszłym roku wynika m.in. z przewidywanej niższej dynamiki inwestycji wskutek mniejszej skali środków z Unii Europejskiej. Bardzo możliwe, że z czasem lekko słabnąć będzie też silnik konsumpcji prywatnej, ze względu na stabilizację realnej dynamiki płac na poziomie około 2-3 proc. r/r, wyraźnie niższej niż w latach 2024-2025.
Zgodnie z lipcową rundą prognoz MFW, światowa gospodarka urośnie w 2026 r. realnie o 3 proc. r/r, słabiej niż w dwóch poprzednich latach (3,5 proc.). Fundusz zrewidował prognozę w dół o 0,1 pkt proc. względem kwietniowych oczekiwań. W przeciwnym kierunku przesunął oczekiwania na 2027 r. – podniósł je o 0,2 pkt proc., do 3,4 proc.
Dla gospodarek rozwiniętych MFW prognozuje wzrost PKB na poziomie 1,7 proc. w 2026 r. i 1,8 proc. w kolejnym. Wzrost w USA ma wynieść solidne 2,3 proc. w tym roku i 2,2 proc. w kolejnym i być dwukrotnie wyższy niż w strefie euro (kolejno 0,9 i 1,2 proc. r/r na plusie).
Zgodnie z raportem, perspektywy dla globalnego PKB kształtują się pod wpływem dwóch przeciwstawnych sił: szoku energetycznego wywołanego konfliktem na Bliskim Wschodzie oraz dynamicznego rozwoju inwestycji w technologie i sztuczną inteligencję.
Tempo wzrostu gospodarczego jest nierównomierne: kraje uzależnione od importu energii doświadczają wyraźniejszego spowolnienia, podczas gdy gospodarki zintegrowane z globalnym łańcuchem wartości nowych technologii radzą sobie znacznie lepiej. Ryzyka dla wzrostu są bardziej zbalansowane niż w kwietniowej rundzie prognoz, ale wciąż przeważają po stronie negatywnej. Głównym zagrożeniem są wstrząsy geopolityczne i handlowe. MFW pisze zarówno o możliwym wzroście cen surowców, jak i ryzyku korekty w sektorze technologicznym.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas