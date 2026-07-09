Na czwartkowym posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego przeprowadzono debatę m.in. na temat propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2027 r.

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Płaca minimalna. Propozycje różniły o ponad 200 zł

Rada Ministrów zaproponowała, by od 1 stycznia 2027 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 4950 zł brutto. Oznacza to wzrost o 144 zł w stosunku do obecnej kwoty, czyli o 3 proc. Rząd chce też, by minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych w 2027 r. wyniosła 32,30 zł. To wzrost o 0,90 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2026 r.

Strona związkowa wspólnie przedstawiła kontrpropozycję, która zakłada wzrost minimalnego wynagrodzenia przynajmniej do poziomu 5200 zł. Z kolei strona pracodawców pozostała przy stanowisku, aby wzrost nie przewyższył tego, który zaproponował rząd.

Nerwowa atmosfera na forum RDS

Przewodniczący zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych w RDS Leszek Miętek z OPZZ poinformował, że 23 czerwca zespół obradował m.in. w sprawie propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Zaznaczył jednak, że spotkanie przebiegało w nerwowej atmosferze, ponieważ temat ten omawiany był wcześniej na posiedzeniu plenarnym RDS (15 czerwca), co sprawiło, że charakter zespołu był już jedynie formalny. Dodał, że w kwestii minimalnego wynagrodzenia nie było szans na kompromis między partnerami społecznymi a rządem.

Na wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie minimalnego wzrostu wynagrodzeń Rada Dialogu Społecznego ma czas do 11 lipca. Mimo szerokiej dyskusji stronie społecznej nie udało się osiągnąć porozumienia.

Płaca minimalna określona przez rząd nie może być niższa niż 4950 zł brutto

Zgodnie z przepisami, jeżeli RDS w ustawowym terminie nie uzgodni wysokości minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej, wówczas kwoty te ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia do 15 września br.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalone przez Radę Ministrów, nie mogą być jednak niższe od tych, które zostały wcześniej przedstawione Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

Rada Dialogu Społecznego stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, pracodawców oraz rządowej, funkcjonujące na poziomie centralnym. RDS zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych.