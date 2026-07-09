Jakub Fast dołączył do Revolut Bank w maju 2026 r., a 9 lipca, po tym, jak zgodę na nominację zatwierdziły Europejski Bank Centralny oraz Bank Litwy, objął stanowisko CEO Revolut Bank UAB - europejskiej spółki bankowej Revoluta z siedzibą na Litwie - podała spółka w czwartkowym komunikacie.

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Kim jest nowy szef Revoluta na Europę

To jedna z najważniejszych nominacji w europejskim sektorze bankowym z udziałem polskiego menedżera. Jakub Fast odpowiada za działalność bankową Revoluta na 30 rynkach Europy, przejmując stery od Joe Heneghana. Jego zadaniem będzie dalszy rozwój usług bankowych fintechu w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz umacnianie pozycji instytucji, która dziś obsługuje ponad 55 mln klientów.

Jakub Fast, prezes Revolut Bank UAB Foto: materiały prasowe/ Revolut

- Objęcie tej roli to dla mnie możliwość współtworzenia kolejnego etapu rozwoju usług bankowych Revoluta w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym. Chcemy pokazać, że codzienne zarządzanie finansami może być prostsze, bardziej intuicyjne i znacznie tańsze - podkreślił Fast cytowany w komunikacie.

Nowy prezes należy do najbardziej doświadczonych polskich menedżerów w obszarze bankowości cyfrowej. Urodził się w 1980 r. w Sosnowcu, jest absolwentem socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu MBA Harvard Business School. Karierę rozpoczynał w McKinsey & Company, później odpowiadał za rozwój bankowości detalicznej m.in. w mBanku. W 2019 r. dołączył do JPMorgan Chase, gdzie współtworzył cyfrowy bank Chase UK, a w 2024 r. został jego prezesem. Pod jego kierownictwem brytyjski bank przekroczył próg 3 mln klientów i zgromadził aktywa o wartości ponad 20 mld funtów.

Jakie plany ekspansji w Polsce ma Revolut?

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” Jakub Fast przekonuje, że zamiana warty w Revolucie to początek kolejnego dynamicznego etapu rozwoju. Jak podkreśla, liczba klientów globalnie zwiększa się o około milion osób co 17 dni, a sam Revolut jest już największym bankiem detalicznym w Europie pod względem liczby klientów.

Polska ma odgrywać w tej strategii szczególną rolę. Revolut obecnie ma ponad 5 mln klientów nad Wisłą, a do końca roku chce zwiększyć ich liczbę do 6 mln. Długoterminowe ambicje są jednak znacznie większe. - W perspektywie długoterminowej jest w Polsce spokojnie miejsce na 10-15 milionów klientów Revoluta - ocenia Fast. Jednocześnie zapowiada otwarcie polskiego oddziału banku działającego w oparciu o europejską licencję, co pozwoli m.in. na pełniejsze uczestnictwo w krajowym systemie finansowym i bliższą współpracę z Komisją Nadzoru Finansowego oraz Związkiem Banków Polskich.

Nowy prezes podkreśla również, że przewagą Revoluta pozostaje możliwość błyskawicznego wdrażania nowych produktów jednocześnie na kilkudziesięciu rynkach oraz wykorzystywania sztucznej inteligencji do usprawniania procesów i obsługi klientów. Jednocześnie zapewnia, że rozwój AI nie oznacza ograniczania zatrudnienia. Przeciwnie - polski zespół, liczący obecnie około 1300 pracowników, ma zostać powiększony o kolejne 300 osób. To właśnie w Polsce powstaje znacząca część globalnych innowacji produktowych Revoluta, rozwijanych przez inżynierów i specjalistów odpowiedzialnych za rozwiązania wdrażane na całym świecie.