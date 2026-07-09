Nadleśnictwo Rzepin poinformowało w mediach społecznościowych o pojawieniu się w lasach korowódki sosnówki. Jest to gatunek motyla, którego larwy żerują na igłach sosen. Owady dość łatwo rozpoznać, ponieważ przemieszczają się w charakterystyczny sposób – jedna za drugą, tworząc „korowód”.

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Dlaczego korowódka sosnówka jest groźna?

Leśnicy podkreślają, że nie należy zbliżać się do gąsienic ani dotykać ich gniazd. Szczególną uwagę powinni zachować spacerowicze, rodzice z dziećmi oraz właściciele psów, które mogą przypadkowo wejść w kontakt z owadami. Gąsienic nie należy samodzielnie usuwać i nie dotykać ich nawet przez ubranie.

Największe zagrożenie stanowią drobne włoski pokrywające ciało owadów. Jak wyjaśnia Nadleśnictwo Rzepin w swoim komunikacie, mogą one łatwo się oderwać, a po kontakcie ze skórą wywołują silne reakcje alergiczne. Kontakt z nimi może powodować objawy przypominające poparzenie. Korowódka sosnówka prawdopodobnie przywędrowała na zachód kraju razem z transportem drogowym z północnej Polski, gdzie naturalnie występuje w lasach sosnowych rosnących na piaszczystych glebach, również wydmach. W woj. lubuskim obserwuje się ją m.in. wzdłuż autostrady A2. Nadleśnictwo podkreśla jednak, że dużo groźniejszym gatunkiem jest korowódka dębówka, która trafiła do Polski z południowo–wschodniej Europy.

Co zrobić po kontakcie z gąsienicami?

Podczas spacerów w lasach objętych ostrzeżeniem najlepiej omijać miejsca, w których widoczne są skupiska gąsienic. Psy i inne zwierzęta powinny pozostawać pod kontrolą właściciela, aby nie podchodziły do owadów ani ich gniazd. W przypadku bezpośredniego kontaktu z włoskami korowódki sosnówki oraz wystąpienia objawów alergicznych leśnicy zalecają natychmiastową konsultację lekarską. Należy przy tym poinformować lekarza o kontakcie z owadem, ponieważ objawy poparzenia nie są swoiste i bez takiej informacji trudniej dobrać skuteczną kurację.