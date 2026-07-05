Według przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Wenezueli Jorge Rodrígueza w działaniach bierze udział około 137 psów z zespołów z ponad 20 państw. Zwierzęta od wielu dni przeszukują ruiny blisko 200 zawalonych budynków, lokalizując osoby uwięzione pod gruzami. Dzięki wyjątkowo czułemu węchowi potrafią wykrywać ludzki zapach nawet tam, gdzie nie są w stanie dotrzeć ratownicy. Na nagraniach publikowanych w mediach społecznościowych widać psy przeciskające się pod betonowymi płytami, czołgające się przez zawalone konstrukcje i penetrujące miejsca niedostępne dla ludzi.

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Według sobotnich danych władz Wenezueli w wyniku trzęsień ziemi zginęły co najmniej 2954 osoby. Oficjalna liczba zaginionych nie została dotąd podana.

Jednym z najbardziej znanych psów uczestniczących w akcji jest Tsunami – mieszaniec border collie, którego znakiem rozpoznawczym jest heterochromia, czyli różnobarwne oczy: jedno brązowe, drugie niebieskie.

Podczas ostatnich dziesięciu dni Tsunami pomógł zlokalizować kilka osób uwięzionych pod gruzami. W czwartek rząd Wenezueli poinformował, że pies uratował łącznie 25 osób spod zawalonych budynków.

To ostatnia misja czworonoga przed przejściem na emeryturę. Jak przekazał wenezuelski zespół ratownictwa K-SAR ECID, Tsunami kończy służbę „na szczycie swojej formy”.

– Odchodzi na emeryturę na szczycie swojej kariery, udowadniając swoją odwagę i dając z siebie wszystko w terenie – podkreślili przedstawiciele grupy.

Psy z całego świata wspierają ratowników

W akcji uczestniczą również psy z Argentyny, Salwadoru, Meksyku, Kolumbii, Hiszpanii, Czech, Jordanii, Portugalii, Słowacji i wielu innych krajów.

Jednym z nich jest Bart – belgijski owczarek malinois z Argentyny. Jak poinformował rzecznik prezydenta Argentyny Adrián Ravier, pies pomógł odnaleźć żywe dwoje dzieci uwięzionych pod gruzami, a także uczestniczył w odnalezieniu sześciu ofiar śmiertelnych. Bart przybył do Wenezueli wraz z wojskową misją ratunkową wysłaną przez rząd prezydenta Javiera Mileia.

– Chcemy wyrazić szczególne uznanie dla wszystkich psów ratowniczych za ich cudowną pracę – powiedział Ravier podczas konferencji prasowej.

Argentyńskie ministerstwo obrony podkreśliło, że psy są szkolone do działania w najbardziej wymagających warunkach katastrof. Ich zadaniem jest zarówno odnajdywanie osób, które przeżyły, jak i wskazywanie miejsc, w których znajdują się ciała ofiar.

Wśród ratowników pracuje również Rambo – belgijski owczarek malinois należący do salwadorskiego zespołu Urban Search and Rescue (USAR). Jego opiekun Fernando Portillo wyjaśnił, że każde przeszukanie rozpoczyna się od pracy psa. Gdy Rambo wyczuje zapach żywej osoby, zaczyna głośno szczekać, wskazując ratownikom miejsce, w którym należy rozpocząć odgruzowywanie.

– Możliwości szkoleniowe, dyscyplina i umiejętności poszukiwawcze Rambo sprawiły, że stał się kluczowym członkiem salwadorskiego kontyngentu, wspierając akcje ratunkowe jako prawdziwy czworonożny bohater – przekazało biuro prasowe prezydenta Salwadoru.

Ratowały ludzi, a nawet inne psy

Niektóre psy pomagały odnajdywać nie tylko ludzi. Meksykański pies ratowniczy Mali z Międzynarodowej Brygady Ratowniczej Topos odnalazł pod gruzami żywego białego maltańczyka. Jak powiedział ratownik Miguel Ángel García w rozmowie z CNN, Mali pomógł również skierować poszukiwania w miejsca, w których później odnaleziono sześć ciał.

W działaniach uczestniczyły także border collie Orly i Balam z Meksykańskiego Czerwonego Krzyża, belgijski malinois Dastan z bogotańskiej straży pożarnej oraz psy Ivi i Tina, które przybyły wraz z ekipami ratowniczymi z Hiszpanii.

W piątek pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodríguez uhonorowała czworonożnych ratowników podczas uroczystości w stanie La Guaira, najbardziej dotkniętym skutkami trzęsień ziemi. Psy otrzymały honorowy tytuł „Psich Bohaterów Wenezueli”.

Wśród wyróżnionych znalazły się psy towarzyszące ekipom ratowniczym z Kolumbii, Czech, Hiszpanii, Jordanii, Portugalii i Słowacji.