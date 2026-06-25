„Prawdopodobna jest wysoka liczba ofiar i duże zniszczenia” – napisano w komunikacie USGS. Według nich skutki katastrofy są najprawdopodobniej rozległe. Szacunki Amerykanów mówią o dziesiątkach tysięcy, albo nawet ponad 100 tysiącach ofiar.

Reklama Reklama

Trzęsienie ziemi w Wenezueli: Zawalone budynki w Caracas i innych miastach

Na nagraniach publikowanych w sieciach społecznościowych widać poprzewracane bloki i rozległe zniszczenia nie tylko w Caracas, ale również w innych miastach.

Władze nie podały jak dotąd bilansu ofiar, ale lokalni urzędnicy i świadkowie informowali o zawalonych budynkach, akcjach ratunkowych i rosnącej liczbie rannych – przekazała agencja Reutera. – Są budynki, domy, które się zawaliły, i zajmujemy się tym, używając wszystkiego, co dostępne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, pomoc obywatelską. Straż pożarna, policja, wszystko zostało uruchomione – powiedział w państwowej telewizji szef MSW Diosdado Cabello.

Minister zalecił mieszkańcom, aby wyszli z domów z powodu zagrożenia kolejnymi wstrząsami.

Burmistrz stołecznej dzielnicy Chacao Gustavo Duque powiedział kanałowi Globovision, że w dzielnicy zawaliły się dwa budynki, a 16 osób zostało rannych. Dodał, że są również ofiary śmiertelne, ale nie podał ich liczby.

Trzęsienie ziemi nawiedziło Wenezuelę w dniu święta

W chwili trzęsienia wielu Wenezuelczyków przebywało w domach, ponieważ w środę przypadało święto narodowe. – Gdy się zaczęło, usłyszeliśmy krzyczących ludzi. Wszyscy zbiegali po schodach – powiedziała cytowana przez Reutera publicystka Astrid Ramirez.

24 czerwca w Wenezueli świętowana jest rocznica bitwy pod Carabobo - zwycięskiego starcia z Hiszpanami sił niepodległościowych, dowodzonych przez Simóna Bolívara. W rocznicę bitwy Wenezuelczycy obchodzą Dzień Armii Boliwariańskiej.

Więcej informacji wkrótce