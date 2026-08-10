„Siły Obrony Ukrainy w lipcu 2026 r. kontynuowały systematyczną kampanię uderzeń na zaplecze operacyjne i szlaki logistyczne przeciwnika z użyciem środków średniego zasięgu (middle strike)” – ogłoszono w komunikacie.

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Resort wyjaśnił, że głównym celem ukraińskich ataków było zakłócanie funkcjonowania szlaków zaopatrzeniowych w okupowanych częściach obwodów donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego, a także na terytorium okupowanego Krymu.

Cios w mosty. W ciągu miesiąca przeprowadzono uderzenia na 14 obiektów

„W ciągu miesiąca przeprowadzono uderzenia na 14 mostów kolejowych i drogowych oraz wiaduktów, a także na przeprawy pontonowe wykorzystywane przez przeciwnika do celów wojskowych” – wyliczono w komunikacie.

Ukraińcy wyjaśnili, że w ramach osłabiania obrony przeciwlotniczej przeciwnika i jego systemów walki radioelektronicznej trafiono w co najmniej dziewięć obiektów. Były to m.in.: system rakietowy obrony przeciwlotniczej S-400 oraz stacja radiolokacyjna Niebo-U w rejonie Kerczu, system rakietowy obrony przeciwlotniczej Buk w rejonie Zełenopilla w obwodzie zaporoskim i system rakietowo-artyleryjski obrony przeciwlotniczej Pancyr-S2 w pobliżu Symferopola.

Płonące hangary na Krymie i polowanie na centra dronów

W lipcu ukraińskie wojska uderzały także w bazy dronów, siły powietrzne i sztaby rosyjskie. „Odnotowano trafienia w ponad 10 punktów dowodzenia bezzałogowymi statkami powietrznymi w obwodach zaporoskim, donieckim i sumskim, a także w rosyjskim obwodzie briańskim. Atakowano również bazy przygotowania i startu dronów oraz miejsca stacjonowania ich operatorów” – podkreślono w komunikacie.

Ponadto na lotnisku Saki na Krymie trafiono w obiekty infrastruktury, w tym hangary. „Zniszczono lub uszkodzono co najmniej siedem samolotów Su-30, Su-30SM i Su-24. Na lotnisku Hwardijske trafiono dwa hangary z dronami Shahed i wyposażeniem lotniczym” – oświadczyło Ministerstwo Obrony Ukrainy.

Ataki na bazę FSB, flotę i paliwo wroga

Celem ataków były również m.in. miejsca bazowania szybkich kutrów rosyjskiej marynarki na Krymie. Baza taka ucierpiała na skutek uderzenia w rejonie miejscowości Miżwodne, natomiast w Kerczu trafiono w okręt patrolowy projektu 10410 Swietlak.

Resort poinformował o uderzeniu w centrum koordynacyjne rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) w obwodzie chersońskim, gdzie mogło przebywać około 100 wojskowych i znajdować się ponad 70 jednostek sprzętu.

„W ciągu miesiąca, przy użyciu środków średniego zasięgu, trafiono w terminal naftowy TES-Terminal-1 w Kerczu, bazę paliwową w Szachtarsku, obiekty przedsiębiorstwa Czornomornaftohaz na Krymie, a także skład kolejowy z paliwem w pobliżu Tokmaku i rosyjski tankowiec na Morzu Czarnym. Ponadto przeprowadzono uderzenia na dziesiątki magazynów amunicji oraz środków materiałowo-technicznych” – przekazało Ministerstwo Obrony Ukrainy.