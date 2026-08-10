– Jałta to miasto szczęścia. U nas wszystko w porządku. Tylko prądu nie ma od sześciu dni. (…) W niedzielę na podwórku naszego bloku rozpaliliśmy ognisko i gotowaliśmy dzieciom zupę. Dzieci zbiegło się tyle, że dorosłym wstyd było podchodzić – mówi dziennikarzom mieszkanka Jałty.

Miasto jako pierwsze na Krymie zaczęło ustawiać w podwórkach domów kuchnie opalane drewnem. W Jałcie utrzymują się jeszcze dostawy gazu, ale w ponad półtora tysiąca budynków mieszkalnych są tylko kuchnie elektryczne. A prądu nie ma, bo ukraińskie drony systematycznie niszczą infrastrukturę energetyczną.