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Lato na Krymie. Bez prądu, wody, paliwa

W środku lata na słynącym z turystyki półwyspie ludzie myją się w wodzie z butelek i piorą w miednicach. W jednych miastach władze rozstawiają budki telefoniczne, w innych organizują kuchnie w podwórkach domów.

Publikacja: 10.08.2026 04:30

Lato na Krymie. Bez prądu, wody, paliwa

Foto: REUTERS/Alexey Pavlishak

Andrzej Łomanowski

– Jałta to miasto szczęścia. U nas wszystko w porządku. Tylko prądu nie ma od sześciu dni. (…) W niedzielę na podwórku naszego bloku rozpaliliśmy ognisko i gotowaliśmy dzieciom zupę. Dzieci zbiegło się tyle, że dorosłym wstyd było podchodzić – mówi dziennikarzom mieszkanka Jałty.

Miasto jako pierwsze na Krymie zaczęło ustawiać w podwórkach domów kuchnie opalane drewnem. W Jałcie utrzymują się jeszcze dostawy gazu, ale w ponad półtora tysiąca budynków mieszkalnych są tylko kuchnie elektryczne. A prądu nie ma, bo ukraińskie drony systematycznie niszczą infrastrukturę energetyczną.

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