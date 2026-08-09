USA wykorzystały w wojnie z Iranem ponad 1500 pocisków przechwytujących Patriot. Na zdjęciu ilustracyjnym żołnierze z 7. pułku artylerii obrony powietrznej podczas rozładunku kontenerów startowych systemu Patriot
Wojna USA z Iranem poważnie uszczupliła amerykańskie zapasy zaawansowanego uzbrojenia, osłabiając potencjał militarny w Europie i Azji. Odbudowa arsenałów może potrwać lata, co – zdaniem ekspertów – działa na korzyść Rosji i Chin – pisze „New York Times”.
Według nowojorskiej gazety bombardowania Iranu pochłonęły tysiące kosztownych pocisków, a odpieranie irańskich ataków znacznie zmniejszyło zapasy rakiet obrony powietrznej. Pentagon przerzucił też na Bliski Wschód okręty, samoloty i systemy przeciwlotnicze z Europy i Azji, ograniczając możliwości amerykańskich sił zbrojnych w tych regionach.
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Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt zapewniła, że USA mają „więcej niż wystarczającą siłę ognia, by przeprowadzić każdą operację zarządzoną przez prezydenta, w dowolnym miejscu i czasie”. Podkreśliła też, że koncerny zbrojeniowe zwiększają produkcję i rozbudowują zakłady.
Eksperci cytowani przez „NYT” oceniają jednak, że skutki niedoborów mogą być odczuwalne przez lata. Tom Karako z Center for Strategic and International Studies nazwał skalę zużycia uzbrojenia „pokoleniowym unicestwieniem środków konwencjonalnego odstraszania”.
– Nie sposób, by nie miało to istotnego wpływu na kalkulacje Rosji i Chin – powiedział Karako, wskazując, że uzupełnienie braków potrwa lata.
USA wykorzystały w wojnie z Iranem ponad 1500 pocisków przechwytujących Patriot. Według źródeł „NYT” obecne zapasy wynoszą mniej niż 1700, a uzupełnienie zużytych rakiet może zająć ponad dwa lata. Niemal wyczerpano również zapasy niektórych pocisków dalekiego zasięgu, kluczowych w ewentualnym konflikcie z Rosją lub Chinami.
Skutki niedoborów odczuwa już Ukraina. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że liczba rakiet obrony powietrznej dostarczanych przez zachodnich sojuszników spadła w tym roku trzykrotnie w porównaniu z 2025 r..
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„NYT” zwraca uwagę, że wojna z Iranem może stworzyć Moskwie i Pekinowi „okno okazji” wobec USA. Rosja korzysta na ograniczeniu dostaw uzbrojenia Ukrainie, zaś Chiny mogą uznać osłabienie amerykańskich zapasów w regionie Indo-Pacyfiku za sprzyjającą okoliczność w kalkulacjach dotyczących Tajwanu.
– Im dłużej trwa ta wojna, tym poważniejszy staje się problem amunicji i tym większe oraz bardziej widoczne jest to okno okazji – ocenił Todd Harrison z American Enterprise Institute.
Dara Massicot z Carnegie Endowment for International Peace ostrzegła, że obserwowane przez Moskwę trudności USA ze zwiększeniem produkcji mogą zmienić rosyjską ocenę własnej siły wobec NATO. – To prowadzi ich do niechcianych przez nas wniosków – ostrzegła ekspertka.
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