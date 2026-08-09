Premier Donald Tusk
Z sondażu przeprowadzonego w dniach 28 lipca – 2 sierpnia wynika, że gdyby wybory odbyły się dziś, 26 proc. ankietowanych zagłosowałoby na Koalicję Obywatelską.
Drugie miejsce w wyborach zająłby PiS z poparciem 21 proc. Tylko te dwie partie uzyskują w sondażu dwucyfrowe poparcie.
Na podium znalazłaby się jeszcze Konfederacja z poparciem 8 proc. Próg wyborczy przekroczyłaby też Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (6 proc.) i Nowa Lewica (5 proc.).
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Poniżej progu wyborczego (5 proc.), ale powyżej progu gwarantującego uzyskanie finansowania z budżetu (3 proc.) plasuje się stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, które wskazało 4 proc. ankietowanych. Na finansowanie z budżetu nie mogłyby natomiast liczyć Razem (2 proc.), PSL (2 proc.), Polska 2050 (1 proc.).
1 proc. badanych deklaruje gotowość do głosowania na inną partię.
Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty)
Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów)
Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów) Nowa
Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów)
Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów)
Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu)
Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)
Aż 25 proc. respondentów przyznają, że nie wiedzą na kogo oddaliby głos w wyborach. To odsetek niemal tak wysoki jak wynik prowadzącej w sondażu Koalicji Obywatelskiej.
– Sondaż pokazuje bardzo duże zagubienie wśród znacznej części wyborców. Wynikać to może z problemów dotykających zarówno prawej sceny politycznej jak i tzw. centrum. Dla dotychczasowych zwolenników PiS trudny staje się wybór pomiędzy partią-matką a ruchem Mateusza Morawieckiego. Wiele jest również „sierot” po Polsce 2050, które nie chcą głosować na partię obecnie kierowaną przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz i nie bardzo wiedzą na jaką partię postawić w kolejnych wyborach. Poparcie dla ruchu Rozwój Plus nie jest tak wysokie jak wskazywałyby inne sondaże i PiS nadal utrzymuje stosunkowo wysokie poparcie. Dla wielu wyborców PiS Rozwój Plus to jednak grupa rozłamowa, wyborcy centrowi z kolei pamiętają rządy Mateusza Morawieckiego i nie za bardzo chcą popierać jego obecne ugrupowanie – komentuje wyniki badania dr Adam Czarnecki, wiceprezes ARC Rynek i Opinia.
W porównaniu z wynikami wyborów z 2023 roku widać masowy odpływ wyborców od partii tworzących dawną Trzecią Drogę i zmniejszenie poparcia PiS o ok. 40 proc.
Badanie zrealizowane w dniach 28 lipca – 2 sierpnia techniką mix mode – telefoniczną CATI i online CAWI na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski o liczebności N=812 respondentów. Próba reprezentatywna ze względu na wiek, płeć, wielkość miejscowości zamieszkania, województwo dla danych populacyjnych.
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