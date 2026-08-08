5,3 proc. ankietowanych wskazało Bronisława Komorowskiego, 2,1 proc. Andrzeja Dudę, 0,3 proc. głosów uzyskał Lech Wałęsa, a 0,1 proc. Wojciech Jaruzelski. 8,1 proc. respondentów stwierdziło, że żaden z dotychczasowych prezydentów nie zasługuje na to miano, zaś 12,9 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

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Zwolennicy koalicji i opozycji oceniają prezydentów Polski

Kwaśniewskiego jako najlepszego prezydenta wskazało 76 proc. badanych popierających obóz rządzący, 9 proc. zwolenników tej grupy stwierdziło, że miano to należy się Komorowskiemu. Po 1 proc. głosów przypadło Wałęsie i Kaczyńskiemu, tyle samo zwolenników rządu wskazało, że ten tytuł nie należy się żadnemu z nich, a 12 proc. odpowiedziało, że trudno powiedzieć.

Wśród „wyborców opozycji” – czyli PiS-u, Partii Razem, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej po 25 proc. uzyskali: Kwaśniewski, Kaczyński i Nawrocki. Po 2 proc. zwolenników tej grupy za najlepszego prezydenta uznaje Komorowskiego i Dudę. 14 proc. uważa, że żaden z nich nie zasługuje na to miano, zaś 7 proc. odpowiedziało, że nie miało zdania.

W grupie „pozostałych wyborców” 37 proc. za najlepszego prezydenta uznało Kwaśniewskiego, 13 proc. Kaczyńskiego, 8 proc. Nawrockiego, 6 proc. Komorowskiego, a 5 proc. Dudę. 7 proc. badanych w tej grupie wybrało odpowiedź „żaden z nich”, natomiast 24 proc. nie ma zdania na ten temat.

Opinie wyborców Konfederacji o prezydentach Polski

Natomiast w elektoracie obu Konfederacji po 22 proc. respondentów oddało głos na Kwaśniewskiego i Nawrockiego, 19 proc. wybrało Kaczyńskiego, a 2 proc. Dudę. 27 proc. badanych w tej grupie odpowiedziało, że to miano nie należy się żadnemu z nich, a 8 proc. odpowiedziało, że trudno powiedzieć.

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