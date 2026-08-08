Nielicznych Polaków, którzy w 1984 r. trzymali w rękach przysłane z zagranicy lub zakupione na Zachodzie oryginalnie wydanie winylowe lub kasetowe płyty Bruce’a Springsteena „Born In The USA” ucieszyło zdjęcie zamieszczone na wewnętrznej, rozkładanej okładce albumu. Pokazywało ono członków towarzyszącego amerykańskiemu rockmanowi zespołu The E Street Band, w tym gitarzystę i mandolinistę Stevena Van Zandta w koszulce z ikonicznym logiem Solidarności autorstwa Jerzego Janiszewskiego oraz polskim orłem w koronie.