Jak podaje agencja Reutera, głosowanie zakończyło jedną z najbardziej kontrowersyjnych batalii o stanowiska w gabinecie podczas drugiej kadencji Trumpa. Nominacja Blanche'a przez wiele tygodni budziła sprzeciw części senatorów z obu partii, którzy wyrażali obawy o jego niezależność i zdolność do kierowania Departamentem Sprawiedliwości.

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AP News informuje, że stosunkiem głosów 50 do 49 były osobisty adwokat prezydenta Donalda Trumpa uzyskał pełny mandat do kierowania Departamentem Sprawiedliwości, który – zdaniem krytyków – Biały Dom coraz mocniej podporządkowuje swoim celom politycznym.

Blanche pełnił obowiązki prokuratora generalnego od kwietnia, po odwołaniu Pam Bondi. Jego zatwierdzenie oznacza, że będzie mógł w pełni realizować politykę administracji Trumpa, która zapowiada m.in. intensyfikację śledztw wobec politycznych przeciwników prezydenta.

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AP News podkreśla, że głosowanie zakończyło jedną z najbardziej burzliwych batalii o stanowisko w administracji podczas drugiej kadencji Donalda Trumpa. Nominacja budziła zastrzeżenia nie tylko Demokratów, ale również części Republikanów, którzy obawiali się, że bliski współpracownik prezydenta nie zagwarantuje niezależności Departamentu Sprawiedliwości.

Ostatecznie przeciwko nominacji zagłosowały dwie republikańskie senatorki – Susan Collins z Maine oraz Lisa Murkowski z Alaski.

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Kluczowe okazało się poparcie senatora Billa Cassidy'ego z Luizjany, który wcześniej wyrażał poważne wątpliwości. Przekonały go pisemne zobowiązania Blanche'a dotyczące wycofania się z najbardziej kontrowersyjnych elementów ugody zawartej przez administrację Trumpa z urzędem skarbowym (IRS).

Blanche zadeklarował m.in., że Departament Sprawiedliwości zrezygnuje z planowanego funduszu o wartości 1,8 mld dol. (około 6,7 mld zł), który miał rekompensować szkody osobom uznającym się za ofiary upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości, w tym sojusznikom Trumpa uczestniczącym w wydarzeniach z 6 stycznia 2021 r. Zapowiedział także ograniczenie zapisów dotyczących ochrony Trumpa i członków jego rodziny przed kontrolami podatkowymi IRS.

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Demokraci przekonywali, że nominacja Blanche'a stanowi zagrożenie dla niezależności amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości.

– Jeśli kiedykolwiek potrzebowaliśmy prokuratora generalnego o nieposzlakowanej opinii, który będzie gotów walczyć z korupcją nawet na najwyższych szczeblach władzy, to właśnie teraz – powiedział senator Dick Durbin, jeden z najważniejszych przedstawicieli Demokratów w senackiej Komisji Sądownictwa.

Kontrowersje wokół Blanche'a wynikają przede wszystkim z jego wieloletniej współpracy z Donaldem Trumpem. Były federalny prokurator z Nowego Jorku należał do zespołu prawników broniących obecnego prezydenta w procesie dotyczącym tzw. „hush money”, a także reprezentował go w federalnych postępowaniach karnych prowadzonych za administracji Joe Bidena.

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Po objęciu funkcji p.o. prokuratora generalnego Blanche przyspieszył działania wymierzone w osoby uznawane przez Trumpa za politycznych przeciwników. Pod jego nadzorem Departament Sprawiedliwości wszczął m.in. postępowanie przeciwko byłemu dyrektorowi FBI Jamesowi Comeyowi oraz powołał specjalny zespół badający, czy przedstawiciele służb i administracji w poprzednich latach działali na szkodę obecnego prezydenta.

Republikanie argumentują jednak, że doświadczenie Blanche'a jako federalnego prokuratora oraz jego zaufanie wśród współpracowników Trumpa pozwolą mu skuteczniej kierować Departamentem Sprawiedliwości, walczyć z przestępczością zorganizowaną, nielegalną imigracją oraz kartelami narkotykowymi. Przewodniczący senackiej Komisji Sądownictwa Chuck Grassley określił go jako „właściwego człowieka na właściwym miejscu”.