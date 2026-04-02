Tymczasowym Prokuratorem Generalnym Stanów Zjednoczonych zostanie Todd Blanche.

Prezydent Donald Trump zamieścił w mediach społecznościowych wpis wychwalający zdymisjonowaną prokurator.

„Pam Bondi to wielka amerykańska patriotka i lojalna przyjaciółka, która wiernie pełniła funkcję mojego Prokuratora Generalnego przez ostatni rok. Pam wykonała niesamowitą pracę, nadzorując masową walkę z przestępczością w całym kraju, a liczba morderstw spadła do najniższego poziomu od 1900 roku” – przekonuje prezydent USA.

Dodaje, że „uwielbiana” Bondi zajmie wkrótce „potrzebne i ważne stanowisko w sektorze prywatnym”.

Amerykańskie media: Bondi w centrum kontrowersji wokół dokumentów Epsteina

Bondi jest drugim członkiem gabinetu usuniętym podczas drugiej kadencji Trumpa, po sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego Kristi Noem.

Media w USA zauważają, że Trump zwolnił Prokurator Generalną po tym, jak kilka dochodzeń przeciwko jego domniemanym przeciwnikom zostało zablokowanych, a sposób, w jaki zajmowała się dokumentami w sprawie oskarżonego o handel ludźmi Jeffreya Epsteina, spotkał się z krytyką obydwu partii.

I kongresmeni z Partii Republikańskiej, i z Partii Demokratycznej oskarżyli Bondi o niewłaściwe przeprowadzenie ujawnienia dokumentów dotyczących Epsteina, które Kongres nakazał w grudniu. Ustawa ta pojawiła się po tym, jak Bondi odmówiła ich publikacji w lipcu, mimo że Trump i jego zwolennicy prowadzili kampanię na rzecz ujawnienia wszystkich federalnych akt w tej sprawie.

Departament ostatecznie opublikował około 3 miliony stron dokumentów, ale kolejne 2,5 miliona pozostawił utajnione. P.o. Prokuratora Generalnego Todd Blanche wyjaśniał, że pozostałe materiały zawierały nazwiska kobiet oskarżających Epsteina o nadużycia, mogły zaszkodzić potencjalnym procesom lub były chronione tajemnicą prawną.

Trump zarzucał Bondi „opieszałość”

Na decyzję Trumpa w sprawie dymisji Bondi miała też wpływać „opieszałość” pracy Departamentu Sprawiedliwości pod jej kierunkiem.

We wrześniu ubiegłego roku Trump naciskał na Bondi w mediach społecznościowych, aby podjęła działania prawne przeciwko prokurator generalnej Nowego Jorku Letitii James, byłemu dyrektorowi FBI Jamesowi Comeyowi oraz senatorowi Adamowi Schiffowi.

James uzyskała w ubiegłym roku wyrok w sprawie cywilnego oszustwa przeciwko Trumpowi na kwotę pół miliarda dolarów, choć kara została później uchylona przez sąd apelacyjny. Comey kierował śledztwem w sprawie ingerencji Rosji w wybory w 2016 r., które nie wykazało powiązań ze sztabem Trumpa. Schiff przewodził pierwszej procedurze impeachmentu przeciwko Trumpowi w związku z jego relacjami z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

„Nie możemy dłużej zwlekać, to niszczy naszą reputację i wiarygodność” – napisał wówczas Trump w serwisie Truth Social, zwracając się do Bondi. „SPRAWIEDLIWOŚĆ MUSI ZOSTAĆ WYMIERZONA, NATYCHMIAST!!!”

Jednak sądy oddaliły akty oskarżenia przeciwko James i Comeyowi, a ławy przysięgłych odmówiły wniesienia nowych zarzutów. Schiff nie został oskarżony.