Budowa sali balowej przy Białym Domu może nie być jedyną poważną zmianą planowaną przez Donalda Trumpa w kompleksie prezydenckim w Waszyngtonie. Według amerykańskich mediów prezydent USA rozważa również budowę lądowiska dla śmigłowców, które miałoby powstać na południowym trawniku rezydencji.

Media: Trump planuje kolejną zmianę w Białym Domu

„Wall Street Journal” i „Washington Post” twierdzą, że Donald Trump rozważa budowę specjalnego lądowiska dla prezydenckich śmigłowców przy Białym Domu. Decyzja ta ma mieć związek z problemami powodowanymi przez nowe maszyny Marine One – ich silniki i układ wydechowy niszczą bowiem południowy trawnik rezydencji prezydenta USA.

Według doniesień „Washington Post”, problem dotyczyć ma przede wszystkim nowych śmigłowców VH-92A Patriot – maszyny te wyposażono bowiem w mocniejsze silniki niż starsze modele, a ich układ wydechowy kieruje strumień powietrza bezpośrednio w dół, co prowadzi do uszkodzeń wokół miejsca lądowania.

Administracja oraz firma Sikorsky – producent śmigłowców – już od dłuższego czasu miały znaleźć rozwiązanie problemu.

W związku z problemami związanymi z maszynami, śmigłowce VH-92A Patriot mają być obecnie wykorzystywane wyłącznie poza Waszyngtonem. „Wall Street Journal” podaje, że starsze śmigłowce VH-3D Sea King – używane do transportu prezydenta z Białego Domu – miały zostać wycofane ze służby jeszcze w tym roku, ale w związku z sytuacją ich eksploatacja zostanie przedłużona co najmniej do 2027 roku.

Biały Dom – rezydencja prezydentów Stanów Zjednoczonych Biały Dom jest oficjalną rezydencją i miejscem pracy prezydentów USA, położoną w Waszyngtonie. Nazwa została nadana budynkowi 14 września 1901 r. przez prezydenta Roosevelta. Wcześniej nazywany był Pałacem Prezydenckim, Domem Prezydenckim i Siedzibą Władz Wykonawczych.

Amerykańskie media wskazują, że śmigłowce Marine One są obecnie wykorzystywane przede wszystkim do transportu prezydenta USA do bazy Andrews znajdującej się pod Waszyngtonem.

Według „Wall Street Journal” i „Washington Post” Trump ma już prowadzić rozmowy dotyczące nowej inwestycji. Administracja nie odniosła się jednak do medialnych doniesień dotyczących sprawy.

Kiedy powstał Biały Dom Budynek Białego Domu – położony w Waszyngtonie przy 1600 Pennsylvania Avenue – zaczął powstawać w październiku 1792 roku. Uroczyste oddanie do użytku nastąpiło 1 listopada 1800.

Amerykańskie media zauważają, że budowa lądowiska byłaby już kolejną poważną zmianą wprowadzoną przez Trumpa w kompleksie Białego Domu.

W październiku ubiegłego roku światowe media obiegła informacja, że całe Wschodnie Skrzydło Białego Domu (East Wing) zostanie wyburzone, by zrobić miejsce dla sali balowej, którą chce postawić Donald Trump. Działania te wzbudziły niemałą krytykę ze strony przedstawicieli Partii Demokratycznej oraz pytania, czy dopełniono odpowiednich formalności.

Donald Trump w Białym Domu zainstalował także tzw. „prezydencką galerię sław” pod kolumnadą zachodniego skrzydła. Umieszczono tam prześmiewcze tablice odnoszące się do jego poprzedników – m.in. Joe Bidena oraz Baracka Obamy.

Zmiany objęły również inne części wnętrz Białego Domu. Trump polecił też m.in. zamontowanie licznych złotych dekoracji w Gabinecie Owalnym, prezydenckiej łazience i innych pomieszczeniach. Nad zewnętrznymi drzwiami prowadzącymi do Gabinetu Owalnego pojawił się zaś złoty napis „The Oval Office” wykonany kursywą.

Jakie zmiany wprowadził Donald Trump w Białym Domu? - Rozpoczęto budowę dużej sali balowej w miejscu wyburzonego wschodniego skrzydła Białego Domu



- Zmieniono wygląd słynnego Ogrodu Różanego



- Pod kolumnadą zachodniego skrzydła stworzono tzw. „prezydencką galerię sław”



- Zapowiedziano wymianę nawierzchni chodnika przed wyjściem z Gabinetu Owalnego



- Do wnętrz Białego Domu wprowadzono wiele złotych dekoracji, m.in. w Gabinecie Owalnym i prezydenckiej łazience

W niedzielę Trump zapowiedział także wymianę nawierzchni chodnika znajdującego się przed wyjściem z Gabinetu Owalnego.