Według dziewięcioosobowej ławy przysięgłych roszczenia Muska uległy przedawnieniu już w momencie wszczęcia postępowania w tej sprawie w 2024 r. Werdykt ławy zaakceptował sędzia Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Północnego Dystryktu Kalifornii, który oddalił wszystkie roszczenia Muska.

Musk, najbogatszy człowiek świata, był współzałożycielem OpenAI, organizacji, która powstała w 2015 r. i doprowadziła do powstania ChatGPT. Na wczesnym etapie projektu zapewnił także finansowanie w wysokości 38 milionów dolarów na rozwój firmy. Dziś wartość OpenAI przekracza bilion dolarów.

Musk oskarżył byłych partnerów o „zdradę charytatywną”

Ława przysięgłych nie odniosła się dziś do kwestii stanowiących istotę pozwu Muska z 2024. Oskarżył on szefa OpenAI Sama Altmana i współzałożyciela Grega Brockmana o rzekome porzucenie misji założycielskiej OpenAI. Chodziło o to, że – jak twierdzi Musk - OpenAI miała działać jako organizacja non-profit, ale Altman i Brockman skierowali ją w tryb zarabiania pieniędzy za jego plecami. Dlatego Musk żądał przed sądem, aby Altman i Brockman opuścili OpenAI i zwrócili wszystkie „niedozwolone zyski” do fundacji charytatywnej OpenAI.

Prawnicy OpenAI argumentowali, że w 2017 r. wszyscy założyciele zgodzili się, że muszą utworzyć komercyjną filię firmy, aby pozyskać fundusze i przyciągnąć badaczy, co pozwoli utrzymać konkurencyjność. Musk chciał jednak przejąć kontrolę nad tą firmą, na co pozostali partnerzy się nie zgodzili. Dlatego w 2018 r. Musk opuścił zarząd. Potem był niezadowolony z faktu, że bez niego firma radzi sobie świetnie. Półtora roku przed wniesieniem pozwu Musk założył xAI, nastawioną na zysk firmę zajmującą się sztuczną inteligencją. Prawnicy OpenAI przekonywali, że jego pozew był zwykłą próbą zaszkodzenia konkurencji.

Natomiast prawnik Muska twierdził, że Altman i jego współpracownicy traktowali organizację non-profit jak „wydmuszkę” - po założeniu w 2019 r. spółki zależnej nastawionej na zysk przenieśli do niej pracowników i własność intelektualną.

Elon Musk pozwał również Microsoft za wspieranie OpenAI poprzez inwestycje o łącznej wartości 13 miliardów dolarów w latach 2019–2023. To roszczenie również zostało oddalone.