Znak C-13/C-16 stanowi połączenie znaku C-13 „droga dla rowerów” ze znakiem C-16 „droga dla pieszych”. Znak ten może występować w dwóch wariantach, które różnią się jedynie układem linii oddzielającej dwie grafiki. Ta niewielka różnica ma jednak istotne znaczenie dla zasad organizacji ruchu drogowego – obowiązków jego uczestników i pierwszeństwa na drodze.

Znak C-13/C-16 (linia pozioma): To warto wiedzieć

W pierwszej wersji znaku C-13/C-16 (widocznej na tytułowym zdjęciu załączonym do niniejszego artykułu) występuje linia pozioma. Oddziela ona znajdującą się u góry grafikę obrazującą drogę dla pieszych od umieszczonej poniżej grafiki symbolizującej drogę dla rowerów.

Ten wariant znaku C-13/C-16 oznacza drogę pieszo-rowerową. Na drodze tej zarówno piesi, jak i rowerzyści mogą swobodnie poruszać się na całej szerokości trasy, przy czym to piesi mają na niej pierwszeństwo. Rowerzyści mogą poruszać się szybciej od nich, jednak muszą zachować szczególną ostrożność.

Co oznacza znak C-13/C-16 (linia pionowa)?

W drugiej wersji znaku C-13/C-16 znajduje się linia pionowa. Po jednej jej stronie widnieje grafika pokazująca drogę dla pieszych, natomiast po drugiej – grafika obrazująca drogę dla rowerów.

Znak C-13/C-16 w tym wariancie oznacza, że droga podzielona jest na dwie odrębne i biegnące równolegle części. Jedna z nich – wskazana na tarczy znaku – przeznaczona jest dla pieszych, z kolei druga – dla rowerzystów (np. część po lewej – dla pieszych, a część po prawej – dla rowerzystów). Tym samym znak C-13/C-16 z linią pionową występuje w dwóch wersjach – w zależności od tego, po której stronie znajduje się droga dla pieszych, a po której droga dla rowerów.

Na drodze oznaczonej znakiem C-13/C-16 z linią pionową zarówno piesi, jak i rowerzyści mają obowiązek poruszać się stroną wskazaną na znaku. Oznacza to, że piesi nie mogą wchodzić na część dla rowerów, a rowerzyści wjeżdżać na tę przeznaczoną dla pieszych. W sytuacji, w której piesi muszą przekroczyć drogę dla rowerów, mają obowiązek zrobić to prostopadle do tej drogi, ustępując przy tym pierwszeństwa rowerzystom.

Droga dla pieszych a droga dla rowerów

W sytuacji, gdy na drodze znajduje się wyłącznie znak C-16, oznacza to, że jest ona przeznaczona tylko dla pieszych. Rowerzyści mogą korzystać z niej tylko w trzech sytuacjach. Gdy:

opiekują się dzieckiem w wieku do 10 lat jadącym na rowerze;

brak jest infrastruktury rowerowej przy drogach, po których ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, a szerokość chodnika wynosi co najmniej 2 metry;

występują niekorzystne warunki pogodowe, które mogą zagrażać bezpieczeństwu rowerzysty na drodze (np. mgła, silny wiatr, śnieg, gołoledź).

Z kolei, po drodze ze znakiem C-13 „droga dla rowerów” piesi mogą poruszać się wyłącznie w sytuacji, gdy brak jest drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów lub pobocza bądź gdy nie można z nich korzystać (np. z powodu remontu). W takich przypadkach piesi poruszający się po ścieżce rowerowej mają obowiązek ustąpić pierwszeństwa rowerzystom.