Były piłkarz i menedżer „Lewego” musi pokryć koszty procesu sądowego, wpłacić 100 tys. na organizację charytatywną oraz zapłacić 90 tys. zł grzywny. Tak w głośnej sprawie orzekł sąd, który uznał, że były agent pomówił Roberta Lewandowskiego. Wyrok nie jest prawomocny.

Reklama Reklama

Cezary Kucharski rozstał się z Robertem Lewandowskim nim w 2018 r. Od tego czasu jest między nimi konflikt o - jak sam Kucharski to określił - "duże pieniądze, rozliczenia między nami".

Kucharski udzielił wywiadu opublikowanego na YouTube, w którym znalazły się wypowiedzi uznane przez Lewandowskiego i jego prawnika za pomówienia. Tak ocenili także wypowiedzi Kucharskiego na X. Chodziło w nich o sugestie, jakoby zarówno słynny piłkarz, jak i jego prawnik, mieli związki z zorganizowaną przestępczością oraz obozem władzy. Kucharski powiedział także o Siemiątkowskim, że dostarcza „fałszywe dowody”.

Sąd uznał, że cztery z sześciu wypowiedzi Kucharskiego wyczerpują znamiona czynu opisanego w art. 212 Kodeksu karnego (pomówienie).

- W opinii sądu oskarżony miał pewną świadomość tego, wypowiadając tak radykalne słowa, że może to być w późniejszym etapie uznane za pomówienie, mimo to nie przestał w sposób stanowczy i kategoryczny wypowiadać się w temacie Tomasza Siemiątkowskiego. Wypowiadając takie słowa, pomówił oskarżyciela o takie postępowania, które mogą go poniżyć w opinii publicznej – stwierdził sąd w ustnym uzasadnieniu, które cytuje Przegląd Sportowy Onet. - Wystarczy w tym momencie wskazać, że z treści tych wszystkich wywiadów oraz wpisów na Twitterze wynika, iż Tomasz Siemiątkowski de facto prowadził postępowanie karne przeciwko Cezaremu Kucharskiemu, należał do zorganizowanej grupy przestępczej, dostarczał spreparowane dowody. W ocenie sądu okoliczności takie stanowią o bardzo wysokim stopniu szkodliwości społecznej czynów. Dlatego też oskarżony został uznany za winnego – brzmi uzasadnienie.

Kucharski i jego przedstawiciel nie stawili się na odczytaniu wyroku. W mediach społecznościowych zapowiedział złożenie odwołania. Ma na to 14 dni.