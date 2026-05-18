Global Flotylla Sumud – międzynarodowa inicjatywa mająca na celu wsparcie Strefy Gazy – wyruszyła 12 kwietnia z tureckiego portu Marmaris w kierunku palestyńskiej enklawy. Celem misji jest przełamanie blokady nałożonej przez Izrael oraz utworzenie korytarza humanitarnego umożliwiającego dostarczanie pomocy do Strefy Gazy.

Rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór potwierdził, że wśród uczestników flotylli mogą znajdować się Polacy. Teraz polska część organizacji przekazała w mediach społecznościowych, że jeden z polskich aktywistów został zatrzymany.

Polski aktywista Łukasz Kozak został zatrzymany przez izraelskie siły

O sprawie Global Sumud Polska poinformowała we wpisie opublikowanym na Facebooku.

„Łukasz Kozak porwany przez Izrael na wodach międzynarodowych. Nie zgadzamy się na haniebną bezkarność Izraela! Żądamy sankcji i embargo – bo nie godzimy się na współfinansowanie ludobójstwa” – czytamy.

Organizacja żąda także wsparcia Palestyńczyków. „Domagajmy się od państwa i Unii Europejskiej rozwiązań i wsparcia na poziomie instytucjonalnym. Żądamy aresztowania zbrodniarzy wojennych – polskie państwo ma do tego narzędzia i musi je wykorzystać. Żądamy zagwarantowania korytarza humanitarnego, ochrony wszystkich uczestników porwanej Flotylli Sumud i zintensyfikowania działań dyplomatycznych na rzecz zakończenia ludobójstwa, okupacji i blokady” – wskazano.

Według doniesień medialnych Polak miał zostać zatrzymany przez siły izraelskie o godz. 12:24 czasu polskiego na wodach międzynarodowych, ok. 130 km od wybrzeży Cypru i mniej więcej 460 km od Strefy Gazy.

Zachodni Brzeg i Strefa Gazy Foto: PAP

W akcji ma brać udział jeszcze dwoje innych obywateli Polski: Agata Wisłocka i Kareem Awad. Wciąż mają się oni znajdować jednak na jednostkach, które zmierzają w stronę Strefy Gazy.

Wcześniej o Flotylli Sumud mówił Maciej Wewiór. Rzecznik polskiego MSZ zapewnił, że służby konsularne są w kontakcie z innymi krajami Unii Europejskiej i pozostają w gotowości do wsparcia polskich obywateli.

Izrael ostrzegał. „Nie dopuścimy do naruszenia legalnej blokady morskiej Strefy Gazy”

Jak informowali organizatorzy akcji pomocowej oraz biuro premiera Beniamina Netanjahu, izraelscy żołnierze mieli wejść na pokład co najmniej kilkunastu łodzi z flotylli Sumud.

Izrael wzywał wcześniej uczestników flotylli do natychmiastowego zawrócenia. W serwisie X MSZ tego kraju zapowiedział między innymi, że nie pozwoli „na żaden wyłom w zgodnej z prawem blokadzie morskiej Gazy”.

„Po raz kolejny mamy do czynienia z prowokacją dla samej prowokacji: kolejną tzw. »flotyllą pomocy humanitarnej«. Tym razem w prowokację zaangażowane są dwie radykalne tureckie organizacje – Mavi Marmara oraz IHH, z których druga została uznana za organizację terrorystyczną” – wskazano. „Celem tej prowokacji jest wspieranie Hamasu, odwracanie uwagi od odmowy rozbrojenia się przez Hamas oraz utrudnianie postępów w realizacji planu pokojowego prezydenta Trumpa” – dodano. „Jak podkreśliła Rada ds. Pokoju, nadzorująca działania humanitarne w Strefie Gazy na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2803, flotylla ma wyłącznie charakter propagandowy. Strefa Gazy jest zalewana pomocą humanitarną. Tylko od października 2025 r. do Gazy trafiło ponad 1,58 mln ton pomocy humanitarnej oraz tysiące ton środków medycznych. Izrael nie dopuści do naruszenia legalnej blokady morskiej Strefy Gazy” – podkreślono, zaznaczając, że „Izrael wzywa wszystkich uczestników tej prowokacji do zmiany kursu i natychmiastowego zawrócenia”.

Rząd Turcji nazwał interwencję Izraela „kolejnym aktem piractwa”.

Czym jest Flotylla Sumud?

Flotylla Sumud jest międzynarodową inicjatywą, w której skład wchodzą łodzie przewożące lekarstwa i żywność do objętej blokadą Izraela Strefy Gazy.

Nie jest to pierwsza akcja Globalnej Flotylli Sumud. Jesienią 2025 r. niemal 500 osób wyruszyło, by wesprzeć Strefę Gazy. Wówczas także interweniował Izrael – część działaczy zatrzymano, przetransportowano do Izraela i deportowano.

Izraelska obecność wojskowa w Strefie Gazy Foto: PAP

Władze Izraela już wielokrotnie zapowiadały, że nie pozwolą flotylli zbliżyć się do Gazy.