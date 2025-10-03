Rzeczpospolita
Izrael przechwycił wszystkie statki flotylli Sumud? Zatrzymano kilkuset aktywistów

Izraelskie wojsko miało przechwycić wszystkie spośród około 40 jednostek flotylli Sumud, niosącej pomoc humanitarną dla Strefy Gazy. Zatrzymano już ponad 450 zagranicznych aktywistów, w tym Polaków.

Aktualizacja: 03.10.2025 10:58 Publikacja: 03.10.2025 10:18

Marinette, prawdopodobnie ostatni statek z Flotylli Global Sumud, który został zatrzymany przez izra

Marinette, prawdopodobnie ostatni statek z Flotylli Global Sumud, który został zatrzymany przez izraelskie wojsko.

Foto: REUTERS/Global Sumud Flotilla

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Ile statków z Flotylli Sumud zatrzymały izraelskie siły?
  • Jakie są dalsze losy aktywistów zatrzymanych przez Izrael?
  • Jakie działania podjęły międzynarodowe władze w odpowiedzi na przechwycenie flotylli?
  • Kto wśród Polaków znajduje się na zatrzymanych jednostkach i jaka jest ich obecna sytuacja?
  • Jakie są reakcje międzynarodowe i komentarze polityczne na działania Izraela?

Zbliżająca się do Strefy Gazy z pomocą humanitarną międzynarodowa flotylla Sumud (Global Sumud Flotilla, GSF) poinformowała w środę wieczorem, że Izrael rozpoczął przechwytywanie jej jednostek. W czwartek organizatorzy misji humanitarnej przekazali, że zatrzymany został statek z Polakami na pokładzie. Wcześniej Izrael przechwycił także inne wchodzące w skład flotylli jednostki, na których również znajdowali się Polacy, w tym poseł Franciszek Sterczewski.

W piątek pojawiły się nowe informacje w tej sprawie. 

Ile statków Global Sumud Flotilla zatrzymał Izrael?

Organizatorzy misji humanitarnej – Global Sumud Flotilla – poinformowali we wpisie opublikowanym w serwisie X, że łącznie zatrzymanych zostało ponad 450 wolontariuszy. Część z nich miała zostać przewiezionych na duży statek towarowy, zanim sprowadzono ich na ląd – podaje dziennik „The Guardian”. „Jeśli Palestyna nie jest wolna, nikt z nas nie jest” – zaznaczają działacze.

W czwartek turecka agencja Anadolu wyliczyła, że Izraelczycy zatrzymali co najmniej dziewięć łodzi: Adara, Maria Christina, Alma, Deir Yassine, Sirus, Spectre, Huga, Mikeno i Meteque. Przeciwko jednostkom użyto armatek wodnych. Jedną – jak podała flotylla – celowo staranowano.

W piątek nad ranem przekazano już natomiast, że swoją podróż kontynuować ma już jedynie jedna – spośród 40 statków – jednostka: łódź Marinette. „Wciąż płyniemy” – przekazali organizatorzy na transmisji wideo, pokazując załogę. Statek w czwartkowy wieczór znajdować się miał około 80 mil morskich (ok. 148 kilometrów) od Gazy, czyli zaledwie 18 kilometrów od miejsca, w którym rozpoczęto przechwytywanie innych jednostek. W piątek po godzinie 10.00 czasu polskiego w sieci zaczęły pojawiać się informacje, że i ta jednostka została jednak przechwycona. 

Czytaj więcej

Zrzut ekranu z transmisji na żywo pokazuje izraelskie siły marynarki wojennej na pokładzie statku „O
Konflikty zbrojne
Flotylla Sumud z czworgiem Polaków zatrzymana przez siły izraelskie

Co z aktywistami, którzy zostali zatrzymani przez Izrael? Nowe informacje ws. deportacji 

W mediach zaczęły pojawiać się pierwsze informacje w sprawie osób, które zostały zatrzymane przez Izrael.

Minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani zapowiedział między innymi, że aktywiści zostaną wydaleni z Izraela prawdopodobnie w poniedziałek i wtorek. – Spodziewamy się, że będą przewiezieni czarterowymi lotami do europejskich stolic – stwierdził. 

Izraelskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało zaś w komunikacie, że wszyscy zatrzymani są przewożeni do portu w Aszdodzie oraz że „wszyscy są bezpieczni i w dobrym stanie zdrowia.” „Na dystansie pozostaje jeszcze jedna jednostka tej prowokacji” – napisano. „Jeśli się zbliży, jej próba wejścia do strefy działań bojowych i złamania blokady również zostanie udaremniona” – dodano. 

Flotylla Sunud

Flotylla Sunud

Foto: PAP

Według Suhad Bishary – dyrektorki organizacji praw człowieka i centrum prawnego Adalah w Izraelu – aktywiści mają zostać przekazani władzom imigracyjnym po przybyciu do Aszdodu, skąd przed deportacją zostaną przewiezieni do więzienia Ketziot na południu kraju.

Turcja potępia „bandytyzm” wobec flotylli. Erdogan o „ludobójczych rządach Netanjahu” 

W ramach swoich działań Izrael zatrzymał między innymi 48 obywateli Turcji, którzy uczestniczyli w rejsie międzynarodowej flotylli Sumud. Wszyscy zostali przewiezieni już do portu w Aszdodzie – poinformowała agencja Anadolu, powołując się na oficjalne źródła. 

Sprawę ostro skomentował prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. – Potępiam bandytyzm wobec flotylli Sumud, której celem było zwrócenie uwagi na barbarzyństwo wobec dzieci umierających z głodu i dostarczenie pomocy humanitarnej uciskanym Palestyńczykom – powiedział podczas przemówienia do działaczy swojej partii w Ankarze. – Oczywiste jest, że ludobójczy rząd Netanjahu nie tylko odmawia zgody na zaprowadzenie pokoju, ale też nie może tolerować nawet najmniejszej perspektywy jego zakorzenienia – zaznaczył turecki przywódca.

Prokuratura w Stambule poinformowała natomiast, że wszczęła śledztwo w sprawie zatrzymania 24 obywateli Turcji na pokładach jednostek – podała państwowa agencja Anadolu.

Czytaj więcej

Jednostki wchodzące skład Flotylli płynącej z pomocą dla Strefy Gazy
Konflikty zbrojne
Atak drona na flotyllę płynącą z pomocą dla Gazy? Sprzeczne doniesienia
Reakcja polskiego MSZ na zatrzymanie flotylli z pomocą dla Strefy Gazy. Kto był na pokładzie statków?

W czwartek o zatrzymaniu flotylli Sumud z Polakami na pokładzie poinformowała w mediach społecznościowych Magdalena Biejat. „Misja humanitarna płynąca do Strefy Gazy została zatrzymana przez Izrael. W tym polscy obywatele Franciszek Sterczewski i Omar Faris. Razem z (posłanką) Darią Gosek-Popiołek i (byłym wiceszefem MSZ) Andrzejem Szejną jesteśmy w kontakcie z flotyllą. Domagamy się od MSZ natychmiastowych działań w sprawie naszych obywateli!” – napisała Biejat.

MSZ poinformowało zaś, że zatrzymani Polacy „są bezpieczni” i są przewożeni do Aszdod, gdzie jest już polski konsul. 

Na pokładzie jednostek flotylli znajdowało się czworo obywateli Polski: poseł na Sejm RP Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki „Podpalić Gazę”. 

Czym jest Flotylla Sumud?

Flotylla Sumud jest międzynarodową inicjatywą, w której skład wchodzi ponad 40 łodzi z ok. 500 osobami na pokładzie. Jednostki przewożą lekarstwa i żywność do objętej blokadą Izraela Strefy Gazy. 

Flotylla z pomocą dla strefy Gazy

Flotylla z pomocą dla strefy Gazy

Foto: PAP

Władze Izraela już wcześniej zapowiadały, że nie pozwolą flotylli zbliżyć się do Gazy. Aktywiści szacowali, że dotrą na miejsce w czwartek nad ranem.

Konflikty Zbrojne Konflikt Izraelsko-Palestyński Miejsca Regiony Azja Izrael Palestyna Strefa Gazy Społeczeństwo Osoby Beniamin Netanjahu Recep Tayyip Erdogan

Zbliżająca się do Strefy Gazy z pomocą humanitarną międzynarodowa flotylla Sumud (Global Sumud Flotilla, GSF) poinformowała w środę wieczorem, że Izrael rozpoczął przechwytywanie jej jednostek. W czwartek organizatorzy misji humanitarnej przekazali, że zatrzymany został statek z Polakami na pokładzie. Wcześniej Izrael przechwycił także inne wchodzące w skład flotylli jednostki, na których również znajdowali się Polacy, w tym poseł Franciszek Sterczewski.

W piątek pojawiły się nowe informacje w tej sprawie. 

