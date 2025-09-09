Rzeczpospolita
Atak drona na flotyllę płynącą z pomocą dla Gazy? Sprzeczne doniesienia

Globalna Flotylla Sumud dla Gazy poinformowała we wtorek, że jedna z wchodzących w jej skład jednostek została zaatakowana przez drona na tunezyjskich wodach.

Publikacja: 09.09.2025 05:39

Jednostki wchodzące skład Flotylli płynącej z pomocą dla Strefy Gazy

Foto: PAP/EPA

Artur Bartkiewicz

Przedstawiciele Flotylli zapewniają, że wszyscy członkowie załogi i pasażerowie zaatakowanej jednostki są bezpieczni. 

Oświadczenie Globalnej Flotylla Sumud dla Gazy: Nie damy się zastraszyć

Tymczasem władze Tunezji twierdzą, że do eksplozji na pokładzie jednostki doszło bez ingerencji z zewnątrz. Rzecznik tunezyjskiej Gwardii Narodowej w rozmowie z radiem Mosaique FM oświadczył, że doniesienia o ataku drona na flotyllę „nie mają podstaw w prawdzie”. 

Płynąca pod portugalską banderą łódź, na której znajdują się członkowie kierownictwa Flotylli (w tym gronie znajduje się m.in. znana szwedzka aktywistka Greta Thunberg) została uszkodzona w wyniku pożaru, jaki wybuchł na jej pokładzie i pod pokładem – głosi oświadczenie Globalna Flotylla Sumud dla Gazy.

Po domniemanym ataku drona dziesiątki osób zgromadziły się przed tunezyjskim portem w Sidi Bou Said, w którym stoją jednostki wchodzące w skład Flotylli. Uczestnicy demonstracji mieli palestyńskie flagi i skandowali „Wolna Palestyna” - relacjonuje Reuters, powołując się na relacje świadków.

„Akt agresji, którego celem jest zastraszenie i zakłócenie naszej misji, nie powstrzyma nas. Nasza pokojowa misja przełamania blokady Gazy i okazania solidarności jej mieszkańcom trwa (...)” - czytamy w oświadczeniu wydanym przez Flotyllę. 

Globalna Flotylla Sumud dla Gazy

To międzynarodowa inicjatywa, której celem jest przełamanie blokady morskiej Strefy Gazy przez Izrael i dostarczenie drogą morską pomocy humanitarnej (m.in. żywności i leków) mieszkańcom enklawy. Na pokładzie jednostek wchodzących w skład Flotylli znajdują się aktywiści z 44 państw świata. Celem misji jest zwrócenie uwagi międzynarodowej opinii publicznej na katastrofę humanitarną jaka rozgrywa się w Strefie Gazy w związku z działaniami Izraela. To największa – jak dotąd – tego typu inicjatywa. Poprzednie próby przełamania blokady morskiej Strefy Gazy przez aktywistów skończyły się niepowodzeniem. 

Blokada morska Strefy Gazy trwa od 2007 roku

Flotylla zamierza przełamać blokadę morską Strefy Gazy wprowadzoną przez Izrael w 2007 roku, po tym jak Hamas przejął rządy w enklawie. Tel Awiw stoi na stanowisku, że blokada morska jest niezbędna, aby uniemożliwić napływ broni dla rządzącego Strefą Gazy Hamasu. 

Czytaj więcej

Greta Thunberg
Społeczeństwo
Greta Thunberg zapowiada „największą w historii” próbę przełamania blokady Strefy Gazy

W czerwcu blokadę morską enklawy próbował przełamać jacht, na pokładzie której znajdowała się m.in. Thunberg. Siły izraelskie dokonały jednak abordażu na jednostkę i – po przejęciu nad nią kontroli – skierowały ją do portu w Izraelu, po czym deportowały członków załogi. Izrael zapewnia, że pomoc humanitarna, która znajdowała się na pokładzie jachtu, została przekazana Palestyńczykom. 

Blokada morska Strefy Gazy jest utrzymywana przez Izrael również po wybuchu wojny z Hamasem, która rozpoczęła się od niespodziewanego ataku Palestyńczyków na Izrael z 7 października 2023 roku. W ataku tym zginęło ok. 1,2 tys. mieszkańców Izraela, a 251 osób zostało uprowadzonych do Strefy Gazy jako zakładnicy. W enklawie nadal przebywa 48 zakładników z czego, według Izraela, 20 nadal żyje.

Palestyna i Izrael po II wojnie światowej

Palestyna i Izrael po II wojnie światowej

Foto: PAP

W działaniach odwetowych Izraela zginęło jak dotąd ponad 64 tys. Palestyńczyków z czego większość, jak podaje kontrolowane przez Hamas Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy, stanowią cywile. 

Działania militarne Izraela w Strefie Gazy, które zmusiły niemal wszystkich z 2,3 mln mieszkańców enklawy do opuszczenia swoich domów, doprowadziły do poważnego kryzysu humanitarnego. W marcu Izrael wstrzymał dostawy wszelkiej pomocy humanitarnej do Strefy Gazy – blokada ta trwała 11 tygodni i przyczyniła się do tego, że w Gazie, największym mieście enklawy i jej najbliższej okolicy zapanował głód.


Źródło: rp.pl

