Jednostki wchodzące skład Flotylli płynącej z pomocą dla Strefy Gazy
Przedstawiciele Flotylli zapewniają, że wszyscy członkowie załogi i pasażerowie zaatakowanej jednostki są bezpieczni.
Tymczasem władze Tunezji twierdzą, że do eksplozji na pokładzie jednostki doszło bez ingerencji z zewnątrz. Rzecznik tunezyjskiej Gwardii Narodowej w rozmowie z radiem Mosaique FM oświadczył, że doniesienia o ataku drona na flotyllę „nie mają podstaw w prawdzie”.
Płynąca pod portugalską banderą łódź, na której znajdują się członkowie kierownictwa Flotylli (w tym gronie znajduje się m.in. znana szwedzka aktywistka Greta Thunberg) została uszkodzona w wyniku pożaru, jaki wybuchł na jej pokładzie i pod pokładem – głosi oświadczenie Globalna Flotylla Sumud dla Gazy.
Po domniemanym ataku drona dziesiątki osób zgromadziły się przed tunezyjskim portem w Sidi Bou Said, w którym stoją jednostki wchodzące w skład Flotylli. Uczestnicy demonstracji mieli palestyńskie flagi i skandowali „Wolna Palestyna” - relacjonuje Reuters, powołując się na relacje świadków.
„Akt agresji, którego celem jest zastraszenie i zakłócenie naszej misji, nie powstrzyma nas. Nasza pokojowa misja przełamania blokady Gazy i okazania solidarności jej mieszkańcom trwa (...)” - czytamy w oświadczeniu wydanym przez Flotyllę.
To międzynarodowa inicjatywa, której celem jest przełamanie blokady morskiej Strefy Gazy przez Izrael i dostarczenie drogą morską pomocy humanitarnej (m.in. żywności i leków) mieszkańcom enklawy. Na pokładzie jednostek wchodzących w skład Flotylli znajdują się aktywiści z 44 państw świata. Celem misji jest zwrócenie uwagi międzynarodowej opinii publicznej na katastrofę humanitarną jaka rozgrywa się w Strefie Gazy w związku z działaniami Izraela. To największa – jak dotąd – tego typu inicjatywa. Poprzednie próby przełamania blokady morskiej Strefy Gazy przez aktywistów skończyły się niepowodzeniem.
Flotylla zamierza przełamać blokadę morską Strefy Gazy wprowadzoną przez Izrael w 2007 roku, po tym jak Hamas przejął rządy w enklawie. Tel Awiw stoi na stanowisku, że blokada morska jest niezbędna, aby uniemożliwić napływ broni dla rządzącego Strefą Gazy Hamasu.
W czerwcu blokadę morską enklawy próbował przełamać jacht, na pokładzie której znajdowała się m.in. Thunberg. Siły izraelskie dokonały jednak abordażu na jednostkę i – po przejęciu nad nią kontroli – skierowały ją do portu w Izraelu, po czym deportowały członków załogi. Izrael zapewnia, że pomoc humanitarna, która znajdowała się na pokładzie jachtu, została przekazana Palestyńczykom.
Blokada morska Strefy Gazy jest utrzymywana przez Izrael również po wybuchu wojny z Hamasem, która rozpoczęła się od niespodziewanego ataku Palestyńczyków na Izrael z 7 października 2023 roku. W ataku tym zginęło ok. 1,2 tys. mieszkańców Izraela, a 251 osób zostało uprowadzonych do Strefy Gazy jako zakładnicy. W enklawie nadal przebywa 48 zakładników z czego, według Izraela, 20 nadal żyje.
W działaniach odwetowych Izraela zginęło jak dotąd ponad 64 tys. Palestyńczyków z czego większość, jak podaje kontrolowane przez Hamas Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy, stanowią cywile.
Działania militarne Izraela w Strefie Gazy, które zmusiły niemal wszystkich z 2,3 mln mieszkańców enklawy do opuszczenia swoich domów, doprowadziły do poważnego kryzysu humanitarnego. W marcu Izrael wstrzymał dostawy wszelkiej pomocy humanitarnej do Strefy Gazy – blokada ta trwała 11 tygodni i przyczyniła się do tego, że w Gazie, największym mieście enklawy i jej najbliższej okolicy zapanował głód.
