Przedstawiciele Flotylli zapewniają, że wszyscy członkowie załogi i pasażerowie zaatakowanej jednostki są bezpieczni.

Oświadczenie Globalnej Flotylla Sumud dla Gazy: Nie damy się zastraszyć

Tymczasem władze Tunezji twierdzą, że do eksplozji na pokładzie jednostki doszło bez ingerencji z zewnątrz. Rzecznik tunezyjskiej Gwardii Narodowej w rozmowie z radiem Mosaique FM oświadczył, że doniesienia o ataku drona na flotyllę „nie mają podstaw w prawdzie”.

Płynąca pod portugalską banderą łódź, na której znajdują się członkowie kierownictwa Flotylli (w tym gronie znajduje się m.in. znana szwedzka aktywistka Greta Thunberg) została uszkodzona w wyniku pożaru, jaki wybuchł na jej pokładzie i pod pokładem – głosi oświadczenie Globalna Flotylla Sumud dla Gazy.

Po domniemanym ataku drona dziesiątki osób zgromadziły się przed tunezyjskim portem w Sidi Bou Said, w którym stoją jednostki wchodzące w skład Flotylli. Uczestnicy demonstracji mieli palestyńskie flagi i skandowali „Wolna Palestyna” - relacjonuje Reuters, powołując się na relacje świadków.