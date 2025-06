Operatorem pływającego pod brytyjską banderą jachtu Madleen jest Flotylla Wolności, czyli międzynarodowa inicjatywa organizacji humanitarnych i propalestyńskich, której celem jest przełamanie izraelskiej blokady Strefy Gazy poprzez dostarczanie pomocy humanitarnej drogą morską.

Reklama

MSZ Izraela pisze o „jachcie selfie”. „Przedstawienie skończone”

Po zajęciu przez izraelskich żołnierzy jacht zmienił kurs i zaczął płynąć w stronę portu w Izraelu. Wcześniej izraelskie władze zapowiedziały, że nie pozwolą łodzi dotrzeć do brzegu enklawy, w której od 7 października 2023 roku, czyli od niespodziewanego ataku Hamasu na Izrael, trwa izraelska operacja odwetowa.

Aktywiści płynący na pokładzie Madleen chcieli dostarczyć symboliczną ilość pomocy humanitarnej do Strefy Gazy, a jednocześnie zwrócić uwagę międzynarodowej opinii publicznej na kryzys humanitarny w enklawie. Organizacje pomocowe alarmują, że niemal wszystkim mieszkańcom Strefy Gazy grozi klęska głodu. Izrael od marca blokował dostawy pomocy humanitarnej do Strefy Gazy, by wywrzeć presję na Hamas, a obecnie pozwala na wjazd do enklawy niewielkiej ilości pomocy humanitarnej, która nie wystarcza na zaspokojenie potrzeb Palestyńczyków.

Do abordażu na jacht Madleen doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Zajęcie jednostki potwierdził izraelski MSZ.