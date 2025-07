Donald Tusk do dymisji się nie podał. Nie ma takiej potrzeby. Jeszcze. Premier wciąż wierzy, że może wygrać kolejne wybory i utrzymać partię w ryzach. Gdyby było inaczej, dziś rozprawialibyśmy o walorach i defektach nowego szefa rządu. Aktualny nie chce dopuścić PiS i Konfederacji do władzy. Czy jednak będzie gryzł trawę?

Ekipa Jarosława Kaczyńskiego, Sławomir Mentzen i Karol Nawrocki są zabójczo zdeterminowani, żeby sprzątnąć ten rząd z powierzchni ziemi, a wcześniej zadać mu wiele bolesnych ciosów. Tusk to wie i przygotował się do wojny. Najbliższe dwa lata to będzie polityczna rzeź.

Premier Donald Tusk pokazał, że nie traktuje koalicjantów jak przystawki

Przez długie tygodnie słyszeliśmy od publicystów, że rekonstrukcja nic nie znaczy i to tylko personalia. Znaczy, skoro dochodzi do takich zmian, że wszyscy o nich mówią, koalicjanci są zadowoleni i żaden nie krytykuje decyzji premiera. Oznacza to, że demokracja w obecnym układzie władzy działa i Szymon Hołownia, Włodzimierz Czarzasty i Władysław Kosiniak-Kamysz mieli dużo do powiedzenia i współdecydowali o ostatecznym kształcie rządu.