Lider Nowej Nadziei, były kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen zajmuje ostatnie miejsce na podium z zaufaniem na poziomie 45 proc., o 2 punkty procentowe mniejszym niż przed miesiącem. 33 proc. nie ufa Mentzenowi, a 6 proc. deklaruje, że nie zna tego polityka.

Spośród polityków koalicji rządzącej największym zaufaniem cieszą się: szef MSZ Radosław Sikorski, który w ramach rekonstrukcji rządu zyskał również stanowisko wicepremiera oraz Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, były kandydat KO na prezydenta, który w II turze wyborów przegrał z Nawrockim. Obu tym politykom ufa po 44 proc. Polaków, wobec Trzaskowskiego częściej jednak wyrażana jest nieufność niż wobec Sikorskiego (42 do 33 proc.). Sikorskiego nie zna 6 proc. ankietowanych, a Trzaskowskiego – 1 proc. W ciągu miesiąca zaufanie do Trzaskowskiego się nie zmieniło, z kolei do Sikorskiego – wzrosło o cztery punkty proc.

Jak pisał w „Rzeczpospolitej” Michał Kolanko niektórzy politycy KO spekulują, że Sikorski na rok przed wyborami mógłby zastąpić Tuska na stanowisku premiera. Jesienią 2024 roku Sikorski startował w prawyborach prezydenckich w KO, przegrywając walkę o nominację z Trzaskowskim.

Wicepremierowi i ministrowi obrony, liderowi PSL Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi ufa 42 proc. badanych, a nie ufa mu 29 proc. (7 proc. deklaruje, że nie zna tego polityka). Z kolei liderowi opozycyjnego Razem, Adrianowi Zandbergowi, ufa 41 proc. badanych, nie ufa mu 24 proc., a 14 proc. deklaruje, że nie zna tego polityka.