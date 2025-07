Dlatego wydawało się, że Nowacka będzie jedną z tych osób, które pożegnają się ze stanowiskiem. Tym bardziej że pożegnał się z nim Sławomir Nitras, co było postrzegane jako konsekwencja przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborów. Barbara Nowacka, podobnie jak były już minister sportu, była w nią zaangażowana, a jednak pracy nie straciła. Dlaczego?

Otóż Nowacka jest szefową Inicjatywy Polskiej, jednego z ugrupowań wchodzących w skład Koalicji Obywatelskiej. I „każdy, kto łączy kropki”, wie, że jeśli chce się uspokoić rozedrganą koalicję oraz zachować sejmową większość, lekką ręką nie skreśla szefowej jednej z partii stanowiącej ważne, lewicowe skrzydło w KO. Z tego samego powodu trudno jest też zdymisjonować kogoś, kto w ostatnich miesiącach był tak mocno krytykowany przez środowisko biskupów z uwagi na wchodzącą do szkół edukację zdrowotną. Byłoby to odebrane jako dalszy skręt w prawą stronę, co – jak pamiętamy – odbiło się czkawką przed wyborami prezydenckimi.

Dlaczego tak trudno jest docenić kobiety, zwłaszcza te ładne?

Chcę wierzyć, że właśnie takie „łączenie kropek” miał na myśli poseł Ćwik. Zresztą tak tłumaczył się w piątek w serwisie X, przepraszając Nowacką: „Ja wyraźnie wskazywałem, że chodzi TYLKO o kwestie polityczne”. To po co były te głupie dwuznaczności? Bo to kobieta? Bo trudno jest uwierzyć, że wysoką pozycję i wpływy można sobie po prostu wypracować? Bo jak jest ładna i na stanowisku, to na pewno uroda i płeć pomogły jej zdobyć wysoką pozycję? Bo przez gardło nie może komuś przejść, że kobieta coś sama wypracowała i wywalczyła, a koszty przebicia z pewnością były wysokie?

Jakim też prawem polityk Polski 2050 rozpoczął tę dziwną debatę publiczną o ewentualnym życiu prywatnym ministerki i premiera? Bo liczył na chwilę zainteresowania w serwisach społecznościowych, zupełnie nie przejmując się tym, że może krzywdzi ludzi i ich rodziny? To była cena, którą według niego warto było zapłacić? Tym bardziej że nie swoją walutą.